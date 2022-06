PRAZNIČNI DAN U ŠKOLI U ZEMUNU! OŠ 'Lazar Savatić' jedna je od NAJPOPULARNIJIH I NAJUGLEDNIJIH U SRBIJI, a danas slavi važan jubilej (VIDEO)

Osnovna škola "Lazar Savatić" ove godine proslavlja šest decenija istorije.

Čuvena Osnovna škola „Lazar Savatić“ jedna je od najpopularnijih kako u Beogradu, tako i u celoj Srbiji. Locirana je na jednom od najlepših mesta u prestonici, na Zemunskom keju, a blizina Dunava je ono što je posebno izdvaja od svih ostalih ustanova ovog tipa.

Na jedno mesto u ovoj školi čeka čak 45 đaka, i sam ovaj podatak dovoljno govori o ugledu „Lazara Savatića“.

Direktor škole Goran Petrović izjavio je za „Novo jutro“ Televizije Pink da školu pohađa 841 učenik, te da se nastava odvija u jednoj smeni, što je još jedan od razloga zašto se roditelji opredeljuju za ovu školu.

Ove godine, inače, proslavlja se šest decenija istorije škole. Jubilej će biti obeležen svečanom akademijom, a tokom cele godine ovim povodom angažuju se i bivši učenici, poznate ličnosti. Jedan od njih je i vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović.

- Mnogo je istaknutih pojedinaca koji su završili ovu školu, a ono što me danas posebno raduje jeste dečji osmeh. Nadam se da će im on ostati na licima, s obzirom na teške situacije koje smo prošli u prethodnom periodu, od koronavirusa do dojava o bombi. Deca su, na sreću, nasmejana i zadovoljna – rekao je Petrović.