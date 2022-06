RODITELJI DEVOJČICAMA PRAVE ROĐENDANE U SPA-CENTRIMA S MANIKIROM I PEDIKIROM! Psiholog: To je uvertira za SILIKONE I DEPRESIJU!

Devojčice se oblače u haljine za princeze, zaposleni im prave lokne, šminkaju ih i lakiraju im nokte, a onda deca u bademantilima idu na relaksaciju s maskama na licu i kolutovima krastavaca preko očiju.

Pojedini roditelji iz Novog Sada i Beograda, koji su izgleda podlegli novim trendovima koji se neretko kose sa zdravim razumom i dugoročnom dobrobiti dece, odvode ćerke od tri do 13 godina u spa-centre za devojčice u kojima im organizuju rođendanske žurke s relaks masažom i manikirom!

Kako se može videti u objavama na društvenim mrežama, reč je o spa-centrima koji se reklamiraju kao mesta "gde snovi postaju java" te za otprilike 3.000 dinara po zvanici "princezama" možete priuštiti tretmane od šminkanja, frizure pa do sređivanja noktiju.

Rođendanske proslave su organizovane raskošno i glamurozno. Slavljenica je princeza, obučena je u haljinu za princeze, sa velikim šljokičastim loknama i krunom na glavi.

Diskretno našminkana - roze senka, sjaj, pa opet šljokice na jagodicama i kapcima, sjaj na ustima i lak na noktima. "Princezina posluga", odnosno zaposleni, sve vreme su tu, ulepšavaju nju i drugarice, koje se, takođe, oblače u suknjice od tila i majice sa aplikacijom krune. Papučice su obavezne, kao i bademantili.

Glamur i raskoš

Dok princeze piju tople napitke i piće iz "visokih čaša", nogice su im potopljene u mirišljavu kupku, gde nakon opuštanja sledi pedikir na malim dečjim noktima. Potom je na redu ležanje u bademantilu s maskom na licu i kolutovima krastavaca preko očiju. S obzirom na to da ovakva mesta odišu glamurom, poželjno je da se gosti usklade i budu glamurozni, naglašeno je u ponudama.

Na jednom Instagram profilu spa-rođendaonica navodi se da se u njenom sklopu nalaze tri različite zone.

- Spa-zona namenjena devojčicama, progaming-zona namenjena dečacima i roditeljska zona namenjena čistom opuštanju za roditelje. Atmosferi uživanja, relaksacije i zabave doprinosi muzika po vašem ukusu (pa i mikrofoni da se zapeva), naša pažljivo odabrana dekoracija i tim animatora koji osmišljava posebno kreativan program u duhu naše tematike - piše na Instagramu.

Zavist i ljubomora

Ipak, psiholog Snežana Repac kaže za Kurir da je ovaj trend predškolsko za estetske hirurške intervencije.

- Roditelji koji deci prave ovakve rođendane pokazuju da im je dosta normalnih dečjih igrica kod kuće ili u igraonicama, pa su sad rešili da idu korak dalje da "pomognu" deci, a zapravo im samo odmažu. Deca tamo pasivno sede i posmatraju zaposlene koje obigravaju oko njih praveći im tu "bajku". Sve skupa predstavlja neprikladno druženje gde ne postoji interakcija među decom.

One tu postaju lutke koje neko sređuje, samo su objekat koji pasivno prima tretmane, i to one za odrasle. Roditelji ovim luksuzom uvode dete u svet odraslih i od malih nogu ih uče lošim vrednostima koje u njima mogu izazvati i zavist i ljubomoru na drugarice, koje će lepše da izgledaju u isticanju telesnog - kaže Repac i dodaje:

Bez odgovora

Kurir je juče kontaktirao sa jednim od beogradskih spa-centara i poslao im pitanja odakle im ideja za ovakve proslave rođendana, da li često imaju ovakve rođendane, kakve su reakcije roditelja, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

- Najgora stvar je što je ovo uvertira za estetskog hirurga, kod koga će ta deca odlaziti već u pubertetu. Biće fokusirane na sopstveni izgled i već tada će im se javiti kompleksi. Biće nezadovoljne sopstvenim izgledom, stalno će težiti menjanju telesnog identiteta i biće opterećene time.

Tretmani za devojčice

Relaks masaža (maske na licu i kolutovi krastavca na očima)

Manikir

Pedikir

Šminkanje

Nameštanje frizura

Kako roditelji sada čine da dete bude pasivno i da od njih prave lutke, tako će se one ponašati i kasnije. Isticaće samo figuru i raditi na nečemu što prija samo oku, plašiće se da će biti odbačene ako ne budu lepe, a posledica svega toga biće depresija, oholost i gordost.

