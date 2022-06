PONOVO VAŽE NOVA PRAVILA ZA CENU GORIVA U SRBIJI! Postojeća uredba ističe za 10 dana: Koliko ćemo sada plaćati dizel i naftu

U petak su objavljene su nove cene goriva. Evrodizel se će narednih dana, pa sve do petka 24. juna prodavati po ceni od najviše 209 dinara za litar, a motorni benzin evropremijum BMB 95 za najviše 198 dinara za litar. Cene su praktično nepromenjene u odnosu na nedelju dana ranije.

Uredba o ograničenju cene naftnih derivata traje do kraja ovog meseca. To praktično znači da će država do kraja meseca formirati cenu goriva svakog petka, a vrlo je moguće da se uredba biti produžena i tokom leta.

Šta će u međuvremenu, ali i kasnije biti sa cenom goriva zavisi prvenstveno od globalnih okolnosti. Cena nafte na londonskom tržištu jutros je 112 dolara, što predstavlja značajan pad u odnosu na prethodne dane, kada je cena išla i do 124 dolar po barelu.

Za prethodna tri meseca, litar dizela na srpskim pumpama poskupeo je više od 20 dinara, a litar benzina za 17 dinara. Tačnije, 11. marta litar evrodizela je koštao 188 dinara, a

Nafta ide i na 140 dolara?

Cena nafte danas je na evropskom tržištu 112 dolara za barel. Pre mesec dana barel je bio jeftiniji i do 14 dolara, a najave međunarodnih finansijskih institucija idu u pravcu da treba očekivati još veće cene.

Američka investiciona banka Goldman Saks smatra da već visoke cene nafte i benzina treba ovog leta još više da porastu kako bi se podstakla nova proizvodnja "crnog zlata" i obeshrabrila potrošnja.

Banka sa Vol Strita sada predviđa da će cena sirove nafte Brent u proseku iznositi 140 dolara po barelu u periodu između jula i septembra, u odnosu na prethodnu prognozu od 125 dolara po barelu.

U Grčkoj benzin 295 dinara



Letnja sezona je uveliko počela i svi koji se odluče na putovanje kolima, treba da očekuju osetno više cene goriva nego što je to bilo prethodnih godina. Prema najnovijim podacima, pun rezervoar goriva sada više nije jeftin ni u Severnoj Makedoniji. Jeftinije nego u Srbiji je u BIH, ali je zato i više nego papreno u Grčkoj, Albaniji i Hrvatskoj.

Severna Makedonija više nije najjeftinija. U ovoj zemlji je i prethodnih dana dolazilo do poskupljenja, te računica pokazuje da se na putu do Grčke i nazad baš toliko i ne isplati "tankovati" kod ovih suseda.

Zemlja/ Cena evrodizela/ Cena benzina

Srbija 209/ 198

Grčka 247/ 295

Severna Makedonija 212/ 210

Albanija 259/ 247

Hrvatska 224/225

BiH 200/201

*Cena su sve u dinarima po litru

