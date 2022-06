'MOŽE DOĆI DO KOME ILI SMRTI' NISMO NI SVESNI KOLIKO JE TOPLOTNI UDAR OPASAN: Evo kako da preventivno delujete i sprečite fatalan ishod! (VIDEO)

Dr Doma zdravlja Palilula Snežana Kušljevic Despotović kaže da je toplotni udar medicinsko stanje tela kome merimo temperaturu iznad 40,5 stepeni Celzijusa, što znači da naš organizam zbog prekomerne izloženosti toploti, ne može da apsorbuje, već temperatura tela raste.

Kako navodi, sa visokim temperaturama se ošteti termoleguratorni centar, gde dolazi do neuroloških oštećena, što je stanje opasno po život, koje podrazumevaju komu ili smrt.

- Nije to samo izlaganje toploti. To može da bude i kod dehidracije, kod osoba koje rade u neprovetrenim prostorijama, to su pekari, ljudi u kuhinjama, mornari... Sve to zbog visokih temperatura, vlažnosti ali i fizičkog rada - rekla je doktorka.

Sunčanica je najčešće stanje koje prethodi toplotnom udaru, a simptomi nastaju naglo u vidu kolabiranja, i slično.

- Dolazi do pada krvnog pritiska, a tu su razni simptomi prisutni. Oni kreću od opšte slabosti, vrtoglavice, grčevi u mišićima, lupanje srca, pad krvnog pritiska... Osećamo se dezorijentisano. I ukoliko znamo da smo bili izloženi suncu, a osećamo se tako, brzo treba da se skloonimo u hlad i pozovoemo 194 - objasnila je despotović.

