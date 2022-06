DANAS SUNČANO, ALI KIŠA NIJE ISKLJUČENA: Nestabilno sve do kraja nedelje, a od ponedeljka - NOVI PAKAO U SRBIJI

Maksimalna dnevna temperatura do 33 stepena Celzijusa.

Danas u Srbiji sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Nešto više oblaka biće popodne na zapadu i jugu Srbije, ali sa vrlo malom šansom za lokalne pljuskove. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 30°C do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 25°C.

U Beogradu sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 25°C.

Vreme narednih dana:

U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti sa pojavom lokalnih pljuskova kasnije popodne i krajem dana, sa većom šansom u jugozapadnim, centralnim i južnim predelima. Vetar slab severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 21°C, a maksimalna od 30°C do 33°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak ponegde.

U nedelju sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblaka sa pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Veća šansa za pljuskove je u Banatu i centralnoj i istočnoj Srbiji.

Početkom iduće sedmice sunčano i vrućina, oko 35°C u većini predela u ponedeljak, a u utorak do 37°C.