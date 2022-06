VELIMIR REMIĆ OBJAVIO SPOT ZA PESMU „Ne damo te naše Kosovo“: Kroz vene svakoga od nas teče krv predaka!

Poznati srpski astrolog i pisac Velimir Remić snimio je pesmu „Ne damo te naše Kosovo“ kroz koju najavljuje povratak srpskog naroda na vekovna ognjišta u našoj južnoj pokrajini.

Iako je u javnosti poznat po svojim svakodnevnim astrološkim analizima ali i knjigama koje je objavio, Remić se u slobodno vreme bavi i muzikom te je do sada snimio sedam pesama uključujući i najnoviju koja odiše rodoljubljem, a koju je odlučio da Srbima daruje povodom predstojećeg Vidovdana. U ekskluzivnom razgovoru za Pink.rs Velimir otkriva zbog čega je snimio istoimenu numeru i kakvi su mu planovi za budućnost.

- Kroz vene svakoga od nas teče krv predaka. Ponosan sam na činjenicu da su mi preci uvek bili na pravoj strani istorije i da su kad god je to trebalo branili srpski narod. Moj pradeda Risto po očevoj liniji bio je solunski dobrovoljac, a otac mi je branio Republiku Srpsku tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, pa nikoga ne treba da čudi to što beskrajno volim Srbiju, Srpsku i sav naš rod u celini. Kosovo i Metohija zauzimaju posebno mesto u mom srcu. To je naša kolevka, trenutno okupirana, ali naziru se iskre slobode i konačne pobede iskonske svetlosti nad silama tame. Osim što tumačim kretanja planeta, imam veoma izraženu intuiciju pa mi se tako na stazi života ukazala pesma “Ne damo te naše Kosovo” čiji su autori Slavko Kuzmanović Caki, Srki Boy, Željko Živković, Dijana Popović Agbaba i Nataša Đorđević. U ovoj pesmi najavljujem povratak Srba na Kosovo i Metohiju. Kao narod moramo se kolektivno pokajati, popraviti i obožiti kako bi nam Gospod pomogao da dočekamo slobodu ne samo u južnoj pokrajini već i u ostalim srpskim zemljama. Ovo je moj skromni doprinos i jedna vrsta moralne podrške napaćenoj braći i sestrama na raspetom KiM, izjavio je Remić i najavio nove projekte.

- Nakon što smo snimili spot u Kruševcu i na Kosovu, krećemo sa medijskom kampanjom s ciljem da pesma zaživi i obraduje srca svih rodoljuba u Srbiji i rasejanju. Smatram da svako od nas treba da učini nešto za svoj narod i u skladu sa talentima kojima nas je Bog obdario. Naša otadžbina je izložena silnim pritiscima, ali nije prvi put da nam zapadni zlotvori prete. Međutim, nije važno ko nas ucenjuje ili ko nam preti već koliku svetinju branimo, a branimo srce Srbije i ova pesma je samo početak mog rodoljubivog muzičkog stvaralaštva. Šaljem snažnu poruku Srbima da će doći dan kada ćemo složno zapevati i Gospodu zablagodariti za oslobođenje od stranih okupatora. Već imam ideju za novu pesmu i muzički spot, ali o tom potom. Trenutno sam pažnju usmerio ka pisanju šeste knjige, a dok vi ovog leta budete odmarali i uživali uz stihove numere “Nedamo te naše Kosovo” ja ću biti u stvaralačkom zanosu pišući novo književno delo, istakao je Velimir Remić koji ove godine slavi jubilej 10 godina profesionalnog rada.