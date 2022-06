VUČEVIĆ NA KOSIDBI U BUKOVCU: Novi Sad još jednom pokazuje svoju raznolikost i bogatstvo - TREBA DA NEGUJEMO RAZLIČITOST (FOTO)

Ni nevreme nije omelo ljude da se tradicionalno okupe na Zavičajnom zboru.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je 22. Zavičajni zbor – Kosidbu u Bukovcu, manifestaciju koju tradicionalno organizuju Zavičajno udruženje „Manjača“ i Savez krajiških udruženja, sa ciljem da se krajiška tradicija i kultura sačuvaju od zaborava. Pored gradonačelnika Vučevića, 22. Zavičajnom zboru prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin.

- Ni nevreme nije omelo ljude da se tradicionalno okupe na Zavičajnom zboru, a Novi Sad još jednom pokazuje svoju raznolikost i bogatstvo. Različitost treba da negujemo, a posebno srpsku kulturu, bez obzira na to iz kojih smo krajeva. Mi smo jedna etnička grupacija i niko ne može da nas razdvoji. Imamo mnogo gostiju iz većinski srpskih mesta iz Federacije BiH i Republike Srpske. Verujem da će biti veoma dinamično u takmičarskom delu programa i da ćemo uživati u bogatom kulturno-umetničkom programu - rekao je gradonačelnik Vučević.

U okviru manifestacije, tokom celog dana organizuju se sportsko-viteške discipline kao što su varizanje, klisanje, krmanje, skok u dalj, bacanje kamena s ramena, nadvlačenje štapom i konopcem, kao i bogat kulturno - zabavni program, tradicionalno takmičenje u košenju trave i trka konja.

- Srpski svet se stvara i to tako što smo složni, jedinstveni i jaki. Ovde smo se okupili da bismo pevali svoje pesme i radovali se što smo zajedno. Novi Sad pripada svakom ko se u njemu nasmejao i zaplakao, to je grad svih, bez obzira na to odakle su došli i ne treba nikada da se delimo - istakao je ministar Vulin.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović takođe je prisustvovao Kosidbi u Bukovcu naglasivši da se putem takvih manifestacija čuvaju veze sa zavičajima.

- Osam godina podržavamo ovu manifestaciju koja prikazuje kulturu i običaje krajeva iz kojih je narod došao u Novi Sad. Samo ako smo svesni svog nacionalnog identiteta, vere i pisma moći ćemo da gradimo dobru budućnost. Ovaj događaj doprinosi jačanju saradnje Republike Srpske i Srbije, koja je na najvišem mogućem nivou – zaključio je Cicović.