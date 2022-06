NOVE MUKE ZA 200 SRPSKIH PUTNIKA U RIMU - NEMA AVIONA NI U UTORAK! Otkazali im jedini let, LJUDI U PANICI (FOTO+VIDEO)

Na aerodrom su u subotu uveče stigli konzul Srbije i predstavnica ministarstva spoljnih poslova.

"Nalazimo se na aerodromu Čampino u Rimu, gde su nam javili da je otkazan Vizov let zbog kvara aviona, a nama ponudili posle pet sati čekanja na aerodromu prenoćište u hotelu i povrat novca povratne karte koja je jedva 50 evra i to je to, dalje se snađite sami. Uglavnom nama treba pomoć i rešenje, ne samo za mene nego i za sve ostale putnike, a ima nas 200", objasnila je prethodno vidno uznemirena putnica.

Na aerodromu su među srpskim državljanima trenutno, naglasila je ona, i ljudi sa malom decom, kao i ljudi kojima, ukoliko uskoro ne dođu u Beograd, preti otkaz.

"Mi ne pristajemo da odemo u hotel. Želimo da zna Srbija i da zna ceo svet, meni se ovo dešava već drugi put. Pre dva meseca se isto desilo u Beogradu. Nas sada žele da smeste u hotel bez da nam daju garanciju da ćemo da poletimo za dan, četiri. Nama treba avion. Neka plate drugu kompaniju koja će nam dati avion da odemo u svoj grad. Ovde su ljudi koji će izgubiti posao, ljudi koji su sa malom decom. Ovo je jedna odvratna situacija koju živimo", kazala je ova srpska putnica u subotu.