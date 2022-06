OD DANAS PONOVO PAKAO U SRBIJI: Posle dva dana nepogoda i oluja, danas do 36 STEPENI - LUDO VREME!

Narednih dana će goreti asfalt.

U Srbiji danas pretežno sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.

U Beogradu pretežno sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 25°C.

Vreme narednih dana:

U utorak sunčano i još veća vrućina uz slab popodnevni razvoj oblaka. Vetar slab istočni i jugoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Vrućina će se nastaviti do kraja iduće sedmice uz manja kolebanja temperature prema današnjoj prognozi.