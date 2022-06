ŠTA SE DEŠAVA U SLUČAJU OTKAZIVANJA LETA? Ovo su prava putnika! Avio-kompanija je dužna da vam VRATI NOVAC ili OBEZBEDI SMEŠTAJ - pod ovim uslovima!

Kakva su prava putnika kada je let odložen, ko je dužan da obezbedi smeštaj ukoliko je let otkazan, da li putnici imaju pravo na naknadu štete? Odgovore na ova pitanja dobili smo od Beogradskog aerodroma.

Oko 200 naših građana ostalo je zarobljeno na aerodromu Čampino u Rimu, nakon što im je tri puta odlagan let kompanije Vizer za Beograd, a na kraju i otkazan

Šta ukoliko vam se ovakva situacija dogodi u Srbiji? Da li putnici imaju pravo na naknadu štete? Ko je dužan da obezbedi smeštaj ukoliko je let otkazan?

Kontaktirali smo Beogradski aerodrom i dobili odgovore kakva su pravila u slučaju odlaganja ili otkazivanja leta.

Kako su iz Beogradskog aerodroma istakli za Informer.rs, ukoliko dođe do kašnjenja ili otkazivanja, predstavnici aerodroma i avio kompanija postupaju u skladu sa utvrđenom regulativom propisanom za ovakve slučajeve, u zavisnosti od razloga otkazivanja ili kašnjenja leta.

Zakonska regulativa

Kada je reč o ugovornom odnosu između putnika-potrošača koji koristi uslugu avio prevoza, kao jedne ugovorne strane i avio prevoznika koji ovu uslugu pruža, kao druge ugovorne strane, merodavne su odredbe:

- Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju,

- Montrealske konvencije koja je ratifikovana Zakonom o potvrđivanju Konvencije o objedinjаvаnju izvesnih prаvilа zа međunаrodni prevoz vаzdušnim putem

- Zakona o zaštiti potrošača čije su norme imperativne

Odredbe nacionalnog zakonodavstva se primenjuju na ugovore zaključene između potrošača i domaćeg avio-prevozioca koji ima sedište u Republici Srbiji, kao i na ugovore koje potrošači zaključe u Srbiji sa stranim avio prevoziocem koji u Srbiji ima registrovano predstavništvo ili ogranak.

U slučaju zaključenja ugovora između potrošača i stranog avio prevozioca merodavne su odredbe međunarodnog privatnog prava. Prema Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, za ugovor je merodavno pravo koje su izabrale ugovorne strane, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Prava avionskih putnika u EU

Kada srpski potrošač kupi avionsku kartu odnosno zaključi ugovor o avio-prevozu sa avio- prevoznikom čije je sedište u EU, nastaje ugovorni odnos sa inostranim elementom. Prema članu 20. stav 1. tačka 12) Zakona o rešavanju sukoba zakona da propisima drugih zemalja, ako nije izabrano merodavno pravo i ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugo pravo, kao merodavno pravo primenjuje se za ugovor o prevozu - pravo mesta gde se u vreme prijema ponude nalazilo prebivalište, odnosno sedište prevozioca.

Imajući u vidu da su prava avionskih putnika u EU regulisana Uredbom, kao i da se odredbe Uredbe direktno primenjuju u zemljama članicama EU, na ugovor zaključen između domaćeg potrošača i EU avio-prevoznika, primenjuje EU pravo, tj. navedena uredba, bez obzira o kojoj konkretnoj EU avio-kompaniji je reč.

Kada se EU prava avionskih putnika primenjuju?

- kada je let u okviru EU (npr. relacija Nemačka-Francuska), a upravlja EU/ne EU prevoznik;

- ako let stiže u EU iz zemlje izvan EU, a upravlja EU prevoznik (npr. let iz Beograda stiže u Minhen, upravlja Lufthansa);

- ako je reč o letu iz EU u ne EU zemlju, a upravlja EU/ne EU prevoznik (npr. let iz Minhena za Beograd, upravlja Lufthansa/Air Serbia).

Kada se pravo EU avionskih putnika ne primenjuje?

- ako je reč o letu koji stiže u EU iz zemlje izvan EU, upravlja ne EU prevoznik (npr. let iz Beograda za Pariz, a upravlja domaća avio-kompanija Air Serbia);

- ako je putnik već dobio beneficije (kompenzaciju, preusmeravanje, pomoć) za nastale probleme u vezi leta, po relevantnom zakonu zemlje koja nije članica EU.

Naknada štete

U slučaju uskraćivanja ukrcavanja protiv volje putnika, otkazivanja leta ili kašnjenja leta, obaveza je avio-prevoznika da putnicima naknadi štetu i da im pruži pomoć.

Putnici ostvaruju pravo na odštetu u iznosu od:

- 250 EUR za sve letove dužine 1500km ili kraće;

- 400 EUR za sve letove unutar EU, duže od 1500 km i za sve druge letove dužine između 1500km i 3500km;

- 600 EUR za sve letove koji ne spadaju pod prve dve varijante

U određivanju udaljenosti, kao baza se uzima mesto odredišta na koje će, zbog uskraćivanja ukrcavanja ili otkazivanja leta, putnici stići sa određenim vremenskim zakašnjenjem u odnosu na vreme dolaska predviđeno redom letenja.

Odšteta se isplaćuje u gotovini, elektronskim bankovnim transferom, bankovnim nalogom ili bankovnim čekovima ili, uz pisanu saglasnost putnika, u putnim vaučerima i/ili drugim uslugama.

Postoji i mogućnost da avio-kompanija umanji trošak za 50 odsto. Na primer, to može učiniti kada je putnicima ponuđeno preusmeravanje do mesta odredišta zamenskim letom i kad ostvareno vreme dolaska ne premašuje prvobitno vreme sletanja za 2 sata, u vezi s letovima dugim 1500km ili kraće.

Pružanje pomoći putnicima podrazumeva pravo putnika da mu avio-kompanija ponudi izbor između nadoknade celokupnog iznosa vrednosti avionske karte ili preusmeravanje leta do konačnog odredišta prvom mogućom prilikom ili nekog kasnijeg datuma kako je putniku prihvatljivo, u zavisnosti od dostupnosti slobodnih mesta.

Prava putnika u slučaju kašnjenja leta

Kašnjenje leta dešava se u praksi. U slučaju da avio prevoznik očekuje kašnjenje leta u polasku izvan vremena predviđenog redom letenja, npr. za dva sata i više za letove od 1500km ili kraće, dužan je putnicima da obezbedi obroke i osvežavajuće napitke, kao i da im omogući dva telefonska poziva ili poruke (sms/e-mail).

Međutim, kada je očekivano vreme polaska najmanje jedan dan nakon prethodno najavljenog vremena polaska, avio-prevoznik je dužan da putnicima pruži hotelski smeštaj i prevoz od aerodroma do mesta smeštaja.

Prava putnika u slučaju da putnik zakasni na let

Pored toga što let može da kasni, u praksi se često dešava da putnik zakasni na avion. Na primer, zbog velike gužve u saobraćaju, putnik se ne pojavi na vreme na aerodromu (u predviđeno vreme za čekiranje) i avion odleti.

U tom slučaju, putnik nema prava da se žali i zahteva naknadu jer je svojom krivicom zakasnio na let. Međutim, ukoliko je putniku uskraćeno pravo da se ukrca na vezani let, a zakasnio je da se ukrca iz razloga što je prvi let kasnio, i ukoliko su vezani letovi deo jedne rezervacije, avio-prevoznik je dužan da putniku ponudi opciju između naknade avionske karte i povratni let do aerodroma polaska što je pre moguće ili preusmeravanje do krajnjeg odredišta prvom mogućom prilikom ili preusmeravanje do krajnjeg odredišta nekog kasnijeg datuma kako je putniku prihvatljivo, u zavisnosti od raspoloživosti sedišta.

Prava putnika u slučaju otkazivanja leta

Popodnevni let na relaciji Brisel-Beograd je otkazan i putnik je na dan planiranog leta dobio o tome obaveštenje od avio-kompanije. Pravo je putnika da bira između povraćaja novca u visini celokupnog iznosa cene avionske karte ili preusmeravanja puta što je pre moguće, prvom mogućom prilikom.

Ukoliko putnik odluči da ne putuje (preusmerenim letom) i zahteva svoj novac nazad, obaveza je avio-kompanije da izvrši povraćaj troškova avionske karte u roku od sedam dana od dana otkazivanja leta.

U slučaju otkazivanja leta, pravo je putnika da zahteva i naknadu štete od avio-kompanije, osim ako je:

- putnik bio obavešten o otkazivanju leta najmanje dve nedelje pre vremena polaska predviđenog redom letenja

- putnik bio obavešten o otkazivanju leta u roku od dve nedelje do sedam dana pre polaska predviđenog po redu letenja i ponuđeno mu je preusmeravanje puta koje omogućava da otputuje najviše dva časa pre polaska predviđenog po redu letenja i da stigne na krajnje odredište u okviru četiri časa od planiranog vremena dolaska

- putnik obavešten o otkazivanju leta u roku od sedam dana pre vremena polaska predviđenog po redu letenja i ponuđeno mu je preusmeravanje puta koje omogućava da otputuje najviše jedan čas pre polaska predviđenog po redu letenja i da stignu na krajnje odredište u okviru dva časa od planiranog vremena dolaska.

Međutim, avio prevoznik nije dužan da plati naknadu štete ako može dokazati da je let otkazan usled vanrednih okolnosti (npr. vremenske nepogode) koje se nisu mogle izbeći iako su sve razumne mere preduzete.