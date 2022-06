VELIKA PROMENA NA PUTU KA GRČKOJ! Oprez ako krećete na more: Srbi MASOVNO prijavljuju ovaj problem u Severnoj Makedoniji

Još uvek nema zvanične potvrde od strane vlasti, ali se i ona očekuje uskoro.

Veliki broj srpskih državljana koji se kolima uputio ka Grčkoj, prijavljuje novinu u vidu toga da radnici na naplatnim stanicima u Severnoj Makedoniji, navodno ne primaju evro kovanice od dva evra.

Prema objavi u Fejsbuk grupi "Grčka uživo", njihovi članovi unutar vajber grupe, u velikom broju prijavljuju problem sa plaćanjem. Kako su pojedini pisali, navodno se radi o pojavi falsifikovanih kovanica od dva evra, usled čega se primaju samo manji apoeni. Jedan od korisnika, priložio je u vidu posta i fotografiju sa jednog od naplatnih puntova.

- Na Vajber zajednici "Grčka uživo - Explore Greece Live", koju inače možete pratiti i informisati se neposrednije o trenutnim stanjima na granicama nego ovde, o putu do Grčke, a i samoj Grčkoj nekoliko članova piše da se na naplatnim rampama u Severnoj Makedoniji ne prihvataju kovanice od 2 evra, već samo manji apoeni (1 evro ili 50 centi), a po instrukciji makedonskih banaka koje su primetile da ima dosta falsifikata.

Imajte to na umu kad krenete na put, kao i to da ukoliko od prošle godine posedujete tag za naplatne rampe koji ste dobili besplatno možete dopuniti putem kartica na ovom sajtu: https://etc.roads.org.mk/AMC. Takođe ovih dana se beleži veliki zastoj na integrisanoj granici Preševo - Tabanovce gde ljudi čekaju u proseku od sat do dva. Na Evzoniju je prosečno čekanje ovih dana 45' do sat vremena preko dana i manje tokom noći. Granični prelaz Dojran je i dalje manje opterećen. Javljajte nam i vi kako ste prošli u komentarima ove objave, a možete se pridružiti i Vajber zajednici putem ovog linka - navodi se u saopštenju grupe.

Ova informacija, još uvek nije zvanično potvrđena, ali sudeći po fotografiji i iskustvima naših turista u više grčkih grupa gde se informišu o stanju na graničnim prelazima, kao i ostalim tehnikalijama vezanim za samo letovanje, navodno je započelo kao praksa od juče.

Kada se radi o prohnodnosti na graničnim pravcima, sudeći po kamerama na graničnom prelazu Preševo - Tabanovci i Bogorodica - Evzoni, samobraćaj se odvija usporeno zbog velikog broja vozila, što je tipično za ovo doba godine.