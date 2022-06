Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ poznat je po svojim inovativnim procedurama, što je nedavno i potvrđeno, s obzirom na to da će upravo ovaj institut postati evropski centar za inovativna rešenja iz oblasti minimalno invazivne kardiohirurgije.

Dr Džud Sauer, osnivač i direktor kompanije LSI Solutions, poznat je u svetu kao inovator na polju minimalno invazivne kardiohirurgije, a njegov tim sarađuje sa više od 90 zemalja u svetu pokušavajući da unapredi tehnike za minimalno invazivnu, ne samo kardiohirurgiju, već i za hirurgiju generalno.

- Ja sam u Beogradu prvi put, ali je moj tim prisutan već šest meseci. Čuli smo za Institut „Dedinje“, a kada smo došli, uverili smo se da se nalazimo na pravom mestu, u najvećoj klinici u regionu, a sigurno i u Evropi, i u klinici koja izvodi najveći broj operacija. Hirurški tim Instituta je apsolutno sposoban, voljan, strastven i pun energije za rad – relao je dr Sauer za „Novo jutro“ Televizije Pink.

Dr Sauer ističe da su hirurzi u Institutu „Dedinje“ stručnjaci svetske klase, ali pored stručnosti, ono što ga posebno iznenađuje jeste entuzijazam srpskih lekara koji nije video ni u jednoj drugoj državi sveta.

Nada se, dodaje, brzoj implementaciji novih tehnika i tehnologija, čime bi "Dedinje" vrlo brzo postalo edukacioni centar za hirurge iz sveta.

Dr Slobodan Mićović, upravnik kardiohirurgije na Institutu „Dedinje“ objašnjava da je danas trend u kardiohirurgiji prelazak sa konvencionalne na minimalno invazivnu hirurgiju.

- Da vam pojednostavim: kroz rez od tri do četiri centimetara između rebara se danas može uraditi najveći broj kardiohirurških procedura. To znači da naši pacijenti već drugi ili treći dan mogu da idu kući, a nama je strateški cilj da jednoga dana operišemo pacijenta ujutru, a da on već uveče ide kući – kaže dr Mićović i dadaje:

Kada to postignemo, možemo da idemo u penziju!

Dr Mićović otkriva da je na Institutu već urađeno 17 minimalno invazivnih procedura zamene aortnog zaliska, dok je minimalno invazivna mitralna hirurgija je već godinama na redovnom operativnom programu ove institucije.

Ceo razgovor sa gostima "Novog jutra" pogledajte u nastavku: