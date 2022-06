Vrhovni vojni komandant Srpske Vojvodine i prvi predsednik Glavnog odbora naroda srpskog (1848/1849. godine) Đorđe Stratimirović dobija spomenik u Sremskim Karlovcima. Bista vožda Stratimirovića, koja je postavljena u porti Donje crkve (Crkve svetih apostola Petra i Pavla) biće otkrivena i osvećena u četvrtak 30. juna u podne.

Aleksandar Đurđev, poslanik, predsednik Srpske lige i predsendika organizacionog Odbora za podizanje spomenika voždu Đorđu Stratimiroviću, rekao je u razgovoru za Pink.rs da posle prošlogodišnjeg povratka voždovih mošti, Novi Sad i Sremske Karlovce očekuje otkrivanje spomenika vrhovnom vojnom komandantu Srpske Vojvodine.

- Vožd je ponovo sa svojim narodom u svojoj Srbiji koju je neizmerno voleo. Gledamo na svaki način da se zahvalimo voždu za sve što je učinio za Srpsku Vojvodinu i za sve nas. Vožd Stratimirović pripada besmrtnicima i treba da gledamo da je istorija našeg naroda nezamisliva bez njega. Podizanjem spomenika, koji je incirao Centar za razvoj Šajkaške, želimo da iskažemo zahvalnost voždu Đorđu Stratimiroviću.

Bili ste na čelu i organizacionog Odbora za povratak posmrtnih ostataka vožda Đorđa Stratimirovića u otadžbinu, ko je bio Đorđe Stratimirović i zašto je važno da danas govorimo o njemu?

- Vožd Đorđe Stratimirović, kako ga je srpski narod severno od Save i Dunava zvao, bio je neprikosnovena ličnost u istoriji Srpske Vojvodine i sveukupnoj srpskoj istoriji. Bio je vojni vođa Srba tokom revolucije 1848. godine, gde je u srpsko-mađarskim sukobima odneo više važnih pobeda sačuvavši tako crkve, manastire i srpski narod od velikih stradanja i totalnog uništenja. Ne samo da je nakon sticanja samostalnosti za Srbe u Vojvodstvu radio kao njihov politički predstavnik, već je bio i diplomatski i vojno aktivan u Crnoj Gori, ali i neko ko se stavio na raspolaganje Srbiji tokom srpsko-turskog rata 1876. godine.

Da li ćemo otkrivanjem spomenika uspeti da se zahvalimo na pravi način voždu Startimiroviću?

- Za ono što je vožd učinio za Srbiju I Srpsku Vojvodinu sigurno ne. Ali, ovo je jedan mali doprinos da se istgne iz zaborava, ali I da kažemo da ga ipak nismo zaboravili. Reč je o čoveku iz porodice koja je jedna od retkih srednjovekovnih srpskih plemićkih porodica još iz nemanjićkog perioda, dobijamo jednu svesrpsku ličnost koja je bila i ostaje moćan simbol jedinstva srpskog naroda na svim njegovim istorijskim teritorijama. Oduševljen njegovim junaštvom, knez Aleksandar Karađorđević mu je poklonio svoju generalsku uniformu i dve Karađorđeve kubure. Takođe, Njegoš ga je odlikovao čuvenom Obilića medaljom. Njegov primer nam govori da Srbe ne treba deliti prema zavičajnom prostoru sa koga dolaze, već na dobre i loše, na rodoljube i izdajnike svoga roda.

Kako ste došli na ideju da organizujete prenošenje posmrtnih ostataka Đorđa Stratimirovića iz Beča i sada podizanje spomenika?

- Poslednja želja vožda Đorđa Stratimirovića je bila da bude sahranjen u Sremskim Karlovcima. U dogovoru sa njegovim potomcima formiran je Odbor za povratak posmrtnih ostataka na čijem sam čelu, a sada I podizanje spomenika. Mi smo samo neko ko je prepoznao da je sazrelo vreme da se voždova poslednja želja ispuni, da mu se na taj način odužimo za sve što je učinio za srpski narod. Majska skupština iz 1848, na kojoj je Stratimirović izabran za vožda, važna je za sve nas Srbe, a za mene i posebno obavezujuća zato što je moj predak Todor Đurđev bio učesnik tog sabora kao jedan od narodnih predstavnika. Sa posebnom zahvalnošću moram da istaknem da smo naišli na podršku SPC, gde je vladika sremski Vasilije uvažio molbu da se posmrtni ostaci Đorđa Stratimirovića sahrane u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodica, a u četvrtak će govoriti i na otkrivanju spomenika.

Vožd Đorđe Stratimirović je dobio i ulicu u Beogradu?

- Dobio je ulicu posle više od jednog veka, preciznije nakon 114 godine. To nažalost govori o tome kako se odnosimo prema svojoj istoriji i koliko malo poštujemo one ljude koji su uradili nešto važno za naš narod, društvo, tradiciju i kulturu. Ali bolje ikad nego nikad. Zato je uloga Đorđa Stratimirovića je mnogo značajnija nego što to građani znaju. Sem ulice tu je i tabla koja upravo služi da ljudi saznaju nešto više o našem heroju. Zahvalni smo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću čiju smo podršku imali i oko povratka mošti, ali i i za polaganje posmrtnih ostataka Đorđa Stratimirovića. Naravno, veliko hvala za pomoć i vladiki sremskom Vasiliju, predsedniku Pokrajinske Vlade Igoru Miroviću, gradonačelniku Novog Sada milošu Vučeviću i mnogim drugima koji su pomogli.

Otkrivanje spomenika voždu Đorđu Stratimiroviću je u četvrtak. Ko će biti prisutan od govornika na ceremoniji otkrivanja spomenika?

- Otkrivanje i osvećenje spomenika voždu generalu Đorđu Stratimiroviću je u četvrtak, 30. juna u 12 sati. U ime Odbora za podizanje spomenika Voždu Đorđu Stratimiroviću obratiće se Stefan Krkobabić, potpredsednik Narodne skupštine Srbije, čukununuk vožda prof. dr Đorđe Ivan Stratimirović, Njegovo Prosveštenstvo episkop sremski Vasilije, Miloš Vučević, gradonačelnika Novog Sada, a posebno zadovoljstvo je što će sa nama biti akademika Darko Tanasković.