AKO VAM OTKAŽU LET IMATE PRAVO NA NAKNADU ŠTETE! Možete da dobijete i do 600 evra i avio-kompanija mora da uradi OVO!

Dok čekate novi let ili poletanje kasni, prevoznik je u obavezi da vam obezbedi smeštaj, hranu, osveženje, pa čak i telefonske pozive.

Kašnjenja i otkazivanje letova su poslednjih dana bacili u agoniju na stotine srpskih putnika koji su ostali zarobljeni na aerodromima u Rimu, Frankfurtu, Budimpešti, Londonu...

Sagovornici Kurira objašnjavaju da su u ovakvim slučajevima naše i evropske avio-kompanije, koje god da su, obavezne da putnicima obezbede smeštaj, hranu, osveženje, pa čak i telefonske pozive do zamenskog leta ili da im refundiraju kartu. U zavisnosti od razloga za otkazivanje putovanje, avio-prevoznici moraju putnicima dodatno da isplate i odštetu koja može da iznosi i do 600 evra!

Dve opcije

Jovan Ristić, pravnik u udruženja za zaštitu potrošača Efektiva, međutim, objašnjava da, u zavisnosti od razloga otkazivanja leta, putnici imaju pravo na jednu ili dve vrste naknade - povraćaj novca i naknadu štete.

- Srbija kao kandidat za članstvo u EU primenjuje jedinstvenu evropsku regulativu - Uredbu (EZ) br. 261/2004, kojom se utvrđuju opšta pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcavanja u avion, kašnjenja ili otkazivanja leta. Prema toj uredbi, ukoliko je let otkazan zbog vremenskih prilika, bezbednosti na aerodromu ili drugih razloga na koje avio-kompanija ne može da utiče, putnici imaju pravo na povraćaj novca ili zamenski let. Isto važi i ukoliko kompanija otkazuje let više od dve nedelje pred put - kaže Ristić i dodaje:

- Putnik ima pravo izbora između alternativnog leta i povraćaja novca. Često se dešava da avio-kompanije ponude zamenski let, a da ne predoče da postoji opcija vraćanja novca. Ukoliko avio-kompanija otkaže let manje od dve nedelje pred put, i to iz razloga na koje može da utiče, putnici imaju pravo da im, uz novac za kartu, bude isplaćena i naknada štete.

U slučaju kašnjenja od najmanje jednog dana, avio-prevoznik je dužan da putnicima obezbedi hotelski smeštaj i prevoz od aerodroma do mesta smeštaja - navodi Ristić i dodaje da pitanja koja nisu regulisana evropskom direktivom u Srbiji regulišu Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obligacionim odnosima.

Petar Vojinović, urednik vazduhoplovnog sajta Tangosix.rs, napominje za Kurir da je otkazivanje letova češća pojava u letnjoj sezoni koja traje od aprila do oktobra jer se tada najviše leti.

Otpustili ljude

- Odlaganja mogu biti česta zbog nepovoljnih meteo uslova, štrajkova (aerodromskih ili avio-kompanija), poremećaja u uslugama kontrole letenja, prekoračivanjima odobrenih i bezbednih dužina, tehničkim neispravnostima letelica... Pandemija koronavirusa, koja je izbila pre dve godine, izazvala je istorijski nezabeležen kolaps i avio-kompanije i aerodromi su izgubili 80 odsto biznisa. Zbog toga su otpustili ljude koje sada moraju da zapošljavaju budući da su se putovanja avio-saobraćajem vratila odjednom - kaže Vojinović.

Moguća visina odštete 250 evra za sve letove dužine do 1.500 kilometara 400 evra za sve letove unutar EU duže od 1.500 kilometara i za sve druge letove dužine između 1.500 i 3.500 km 600 evra za sve ostale letove * Izvor Uredbu (EZ) br. 261/2004

On dodaje da su u slučaju otkazanog ili pomerenog leta avio-kompanije dužne prvo da obezbede putnicima sledeći let ili nađu drugu mogućnost da se putnici dopreme do željene destinacije.

Ako let kasni Za kašnjenja od dva i više sati putnici imaju pravo na besplatne obroke i osvežavajuće napitke dok čekaju na let Putnici imaju pravo na dva besplatna telefonska poziva ili elektronske poruke Kada let kasni najmanje jedan dan, putnici imaju pravo i na besplatan smeštaj u hotelu i besplatan prevoz od aerodroma do hotela Kada je kašnjenje leta najmanje pet sati, putnici imaju pravo i na refundaciju cene karte u roku od sedam dana * Izvor: Uredba (EZ) br. 261/2004

- Neke avio-kompanije imaju više letova tokom dana za istu destinaciju, dok druge imaju manje tih opcija. Velika većina putnika prihvata rešenje da ide prvim sledećim letom, a avio-kompanija je dužna da putniku plati jednu noć u hotelu kada je taj let drugog dana.

Ako je otkazan let Avio-prevoznik mora da ponudi putnicima izbor između zamenskog leta prvom mogućom prilikom ili da im refundira kartu u roku od sedam dana Putnici imaju pravo na besplatne obroke i osvežavajuće napitke dok čekaju zamenski let Putnici imaju pravo na besplatan smeštaj u hotelu kada je potrebno ostati jednu ili više noći do zamenskog leta -Putnici imaju pravo na besplatan prevoz od aerodroma do hotela Putnici imaju pravo na dva besplatna telefonska poziva ili elektronske poruke Putnici imaju pravo na odštetu, osim u slučaju da su o otkazivanju leta obavešteni najmanje sedam dana pre planiranog polaska

U drugoj opciji, kada se let uopšte ne obavi, putnik ima pravo na novčanu kompenzaciju, ali samo ukoliko je do potpunog odlaganja leta došlo direktnom krivicom avio-kompanije. U realnosti veliki broj slučajeva otkazivanja letova dešava se zbog više sile i onda avio-kompanija nije odgovorna - ukazuje Vojinović.

