NAJMANJE MUKE BILO OKO BIOLOGIJE: Kombinovani test označio kraj male mature

Polaganjem kombinovanog testa sa pitanjima iz bilogije, hemije, istorije, geografije i fizike juče je završena mala matura. Osmaci kažu da je ovaj test bio lakši od srpskog i matematike.

Ipak, bilo je pitanja koja su ih namučila, na primer iz istorije mnogi kažu da nisu znali šta je feud, ali i koje godine je Srbija postala kneževina, što je trebalo da zaključe iz teksta koji im je dat da pročitaju, pa zaokruže odgovor.

Neki su se mučili sa pitanjem iz hemije koje se odnosilo na hlorovodoničnu kiselinu, a većina tvrdi da je hemija bila najteža, a biologija najlakša. Iz fizike se žale na silu potiska. Geografija, kažu, nije bila problem - trebalo je odabrati koje jezero se nalazi u Panonskoj niziji, šta je vulkan, a šta visoravan...

Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da je mala matura protekla regularno i bez problema, zahvaljujući promenama u načinu rada, unapređenju bezbednosnih procedura i procedura pregledanja testova, ali i digitalizaciji celog procesa. Ministar se zahvalio svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji završnog ispita, a posebno dežurnim nastavnicima, direktorima, pregledačima i supervizorima.

- Ove godine je organizacija završnog ispita bila poseban izazov zbog mogućnosti da stignu dojave o postavljenim bombama u školama, ali smo u saradnji sa MUP-om i drugim nadležnima učinili sve da podignemo nivo bezbednosti - rekao je Ružić, koji je obišao osmake u OŠ "Svetozar Marković" u Leskovcu.

UPIS POČINJE OD 14. JULA



Preliminarni rezultati biće dostupni sutra na portalu Moja srednja škola, dok će konačni biti objavljeni 5. jula. Nakon toga sledi popunjavanje liste želja koja će, takođe, moći da se podnese putem istog portala do 6. jula, a u školi do sedmog jula. Konačan raspored učenika po školama znaće se 13. jula, dok je upis od 14. do 20. jula.

