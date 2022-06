Projekat revitalizacije i rekonstrukcije Arheološkog lokaliteta Belo brdo Vinča, koji realizuje Vlada Srbije, pod pokroviteljstvom Vlade Sjedinjenih Američkih Država kroz Ambasadorov fond za zaštitu kulturne baštine, predstavljen je pre nekoliko dana predstavnicima lokalne zajednice. Posebna pažnja ovom prilikom posvećena je značaju razvoja lokaliteta kao kulturno-naučno-turističke destinacije za žitelje ovog dela grada.

Arheološko nalazište Belo brdo u Vinči jedan je od najznačajnijih lokaliteta neolitske kulture. U ovom periodu došlo je do početaka urbanog načina življenja, razvoja kreativnosti i vrhunskog umetničkog zanatstva, kao i tehnološke revolucije, odnosno pronalaska tehnike topljenja metala. Ovaj lokalitet je deo ne samo evropske već i svetske kulturne baštine zbog čega je Vlada Srbije donela odluku da krene u rešavanje problema na nalazištu i uređenje celog prostora.

Izvršni menadžer projekta Arheološko nalazište Vinča-Belo Brdo dr Miroslav Kočić kaže da je ''Ambasadorov fond'' jedan od fondova koje podržava projekte iz domena kulturne baštine, a veliki ponos za Srbiju je to što je "Vinča-Belo brdo'' jedno od njihovih najvećih projekata.

- Vinča kao lokalitet i kultura predstavlja jedno od najvećih bogatstava kulturne baštine u Srbiji. Imamo prliku da pokažemo fantastične nalaze iz vremena neolita, dakle, čak, sedam hiljada godina je to naselje staro. Ono što je bitno je napomenuti da je to lokalitet koji je dao ime celoj kulturi, a da samo na prostorima Srbije imamo preko 600 lokaliteta vinčanske kulture - rekao je on, pa dodao:

- Ono gde leži značaj vinčanske kulture je to, što ne samo da imamo taj period u kome ljudi prvi put u Evropi, a manje više i van Evrope žive u naseljima, pravim gradovima... mi tek u poslednjih dvadeset godina tek učimo i saznajemo kakva je to kultura bila. Ono što sada izdvaja sve to, jeste momenat kada smo tehnološkim sredstvima zavirili ispod zemlje, saznajemo da su to gradovi sa preko sto kuća, ulica... Imamo procvat inovativnosti, kreativnosti. Imamo potvrđeno najranije topljenje bakra - dodao je Kočić.

