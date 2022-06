I DANAS NA SNAZI NARANDŽASTI METEOALARM! RHMZ izdao još jedno VAŽNO saopštenje!

U Srbiji do 7. jula pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 33 do 37 stepeni

U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišim dnevnim temperaturama od 33 do 37 stepeni.

Posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 na jugoistoku do 24 u košavskom području, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni, saopštio je RHMZ.

Zbog visokih temperatura na teritoriji cele Srbije upaljen je narandžasti meteoalarm.

U Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 21 do 24, najviša dnevna oko stepeni.

U Srbiji do 7. jula pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 33 do 37 stepeni, a ponegde se očekuju i tropske noći. Do kraja perioda posle podne u brdsko-planinskim, a u subotu i krajem perioda ponegde i u ostalim krajevima, uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi s grmljavinom.

