'SVE ŠTO SAM SANJAO I OČEKIVAO - TO SE OSTVARILO!' Sreća i radost u porodici Zdravković zbog čuvene harmonike - nemerljiva!

Poslovna saradnja ili prijateljstvo - linija je ponekad zaista tanka, ali kada se spoji i jedno i drugo - samo nebo je granica.

Proteklih godina kompanija Meridian istakla se kao društveno odgovorna kompanija, a nebrojano puta obradovala je i sugrađane sa Kosova i Metohije.

Javnost je tako bila svedok akcija koje je Meridian grupa sprovodila, pa su najmlađi na Kosovu i Metohiji tri puta bili obradovani novogodišnjim paketićima, a škola košarke iz Gračanice bila je i gost utakmice FMP Meridiana i Cibone.

Naravno, saradnja se tu nije zaustavila. Meridian je u najtežim trenucima, kada je naš narod pogođen velikim poplavama, donirao specijalne iscrpne pumpe za izvlačenje vode, a donacija je pristigla i Domu za osobe sa posebnim potrebama.

Ova godina je donela mnogo toga posebnog, pa je saradnja prerasla u prijateljstvo, a u celu priču uključen je i mladi i talentovani Sava Zdravković.

Verujemo da priču o Savi već znate, kao i to da je, brže nego što je verovatno iko očekivao, kompanija Meridian još jednom pokazala svoju humanost i Savi obezbedila harmoniku, kako bi on mogao da nastavi svoje školovanje i opravda epitet jednog od najvećih talenata na ovim prostorima.

Priča je sada dobila i svoj nastavak i to - lepši nego ikada.

Kao što već znamo - srpski narod je prepoznatljiv po svojoj zahvalnosti, skromnosti i gostoprimstvu, te je tako Savina porodica koja živi u Gračanici, ugostila predstavnike Meridiana.

Puno smeha, radosti, šala - to je bilo ono što je moglo da se vidi i oseti u domu porodice Zdravković, a sreća nije izostala ni kod najmlađeg člana, koji i jeste u glavnoj ulozi u ovoj priči.

Ono što smo još mogli da saznamo jeste i da je Sava muzički talenat nasledio od svog oca, koji je godinama svirao harmoniku, kao i to da novi instrument znači da će Sava moći da nastavi školovanje i nakon zavšetka srednje škole.

- Da vam kažem, ako neko treba da bude ponosan - onda sam to ja. Sve što sam sanjao i očekivao - to mi se ostvarilo sa njim, ne znam šta drugo da kažem. Onog momenta kada je dobio harmoniku - počeo je da razmišlja i o nastavku školovanja, odnosno Akademiji, a do tada je sve bilo pod znakom pitanja, da li hoće, da li neće… Razmišljali smo čak i da kasnije počne da svira samo veselja, ali sada je već čvrsto rešio da će ići i na Akademiju i počeo da se sprema za to - rekao je Savin otac, Radovan Zdravković.

Slična osećanja javila su se i kod predstavnika Meridiana, jer pružiti nekome pomoć i podršku zaista pruža neverovatan osećaj.

- Kada smo videli apel Eparhije, odmah smo se uključili u akciju, Sava je vredan i pošten momak, harmonika je njegova ljubav i budući poziv, a mi nismo želeli da dozvolimo prodaju zemlje kako bi on nastavio školovanje - rekao je šef marketinga kompanije Meridian, Damjan Stamenković, te dodao:

- Ovo nije prva akcija koju Meridian sprovodi na Kosovu i Metohiji, sa opštinom Gračanica imamo sjajne odnose i nastavićemo da pomažemo i u narednom periodu - rekao je Stamenković.

Meridianov program podrške kulturi

U periodu kada su kultura i umetnost bili u drugom plan zbog pandemije, Meridian fondacija započela je svoj ambiciozni program oživljavanja domaće kulturne scene. Umetnici spadaju u još jednu ugroženu grupu koji su u protekle tri godine u najvećem delu bili sprečeni da rade ono u čemu su najbolji.

Tako je ova kompanija novčano podržala i Zadužbinu Ilije M. Kolarca, čiji su koncerti klasične muzike, predavanja i učenje stranih jezika od posebnog nacionalnog značaja u razvoju društva znanja, kulture i umetnosti.

