POSTIGNUT DOGOVOR OKO TEMELJNOG UGOVORA: Obraćanje patrijarha Porfirija i Dritana Abazovića (FOTO)

Obraćanje patrijarha Porfirija

- Imao sam radosnu priliku danas da se po treći put susretnem sa premijerom Crne Gore. Kao i prethodnih puta, pored razgovora o opštim temama i svakodnevicama, razgovarali smo i o Temeljnom ugovoru - rekao je patrijarh na početku obraćanja. - Polazeći od činjenice da je Crkva odvojena od države, Crkva poštuje zakone države u kojoj ima jurisdikciju, zaključili smo da je važno da odnos između crkve i države bude regulisan.

- Ugovor o kojem je reč počeo je da se radi još 2012. godine. Bilo je zastoja i problema, ali, hvala Bogu, u poslednjih godinu dana ušli smo u završnu fazu. Mogu da kažem da je u principu postignut dogovor i saglasnost oko Temeljnog ugovora, ali moraju da se ispoštuju procedure. Postojeći tekst mora da prođe kroz Sinod. Onda ćemo pristupiti datumu potpisivanja, što bi, kada se sve završi, mogla da bude kruna na normalizaciji odnosa između Crne Gore i naše Crkve - rekao je patrijarh.

- Kada je reč o Temeljnom ugovoru, naša Crkva niti je očekivala, niti je tražila, niti smatram da bi to bilo normalno, da ima bilo šta više od bilo kog građanina Crne Gore, bez obzira kom narodu, naciji ili verskoj zajednici pripada - kazao je patrijarh. - Zahvalan sam svima koji su učestvovali na izradi ovog ugovora.

Premijer Crne Gore Dritan Abazović se na početku obraćanja zahvalio patrijarhu Porfiriju.

- Svi treba da idemo sa porukama mira, to je put ka progresu cele regije - rekao je Abazović. - Završili smo procedure na nivou radnih grupa, ići će se na komisiju za politički sistem, pa na Vladu, očekujem da uskoro i to pitanje bude stavljeno ad akta na način što će se ukazati poštovanje prema SPC i državi Crnoj Gori. Potpisivanje Temeljnog ugovora će se obaviti u Crnoj Gori, u terminu u kojem bude dogovoreno. Mi moramo da idemo drugačijim putem, gde su svi zadovoljni. Stvaranje tenzija, polarizacije, to nije put nijednog društva. Regija je probala sve osim pomirenja i saradnje. Vreme je da damo šansu i pomirenju i saradnji, vreme je da krenemo drugim putem - rekao je Abazović.

