DETALJNA PROGNOZA ZA JUL: Pred nama je tropski talas pa naglo osveženje i nepogode - Meteorolog otkrio kakav mesec nas očekuje

Meteorolog Ivan Ristić ističe da će jul biti veoma topao sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine, a da nas tokom meseca očekuje tropski talas, naglo osveženje, ali i vremenske nepogode.

Prema rečima meteorologa Ristića termobarički greben, koji je krajem juna uslovio veoma toplo i sparno vreme iznad Apeninskog i Balkanskog poluostrva, početkom jula počeće da slabi i da se polako premešta prema Pirinejskom poluostrvu, to jest Španiji.

- Toplotni talas se najviše osetio na Siciliji, gde su temperature bile i preko 40 stepeni Celzijusa, a zbog suše su izbili brojni požari. Istovremeno, nad zapadnom Evropom jača Azorski anticiklon, koji će omogućiti da serija talasa vlažnog i svežijeg vazduha stigne do naše zemlje -kazao je on.

Početak jula topao i sparan

Prema Ristićevoj prognozi u petak, 1. jula, u većem delu zemlje pretežno sunčano, veoma toplo i sparno. Vetar slab promenljivog pravca. Maksimalna temperature u većini mesta oko ili malo preko 35 stepeni Celzijusa.

- U subotu, 2. jula, uticaj oslabljenog talasa vlažnog i nešto svežijeg vazduha. Tokom dana lokalni razvoj oblačnosti koji će u popodnevnim časovima usloviti pljuskove kiše sa gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom. Vetar povremeno umeren severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura u manjem padu. Od nedelje 3. jula pa do srede 6. jula toplo i sparno sa dosta sunčanih intervala. Ponegde, uz dnevni razvoj oblačnosti postoje uslovi za pljuskove kiše sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u tom periodu biće iznad proseka za mesec jul i kretaće se od 30 do 35 stepeni Celzijusa u nižim predelima i 20 do 25 stepeni Celzijusa na planinama.

Naglo osveženje i nevreme

Ristić ističe da od srede 6. jula, dolazi do povećanja oblačnosti tako da se u popodnevnim i večernjim satima očekuju pljuskovi kiše praćeni grmljavinom, gradom i pojačanim vetrom. To je najava dolaska osveženja i promenljivog vremena koje će potrajati skoro sve do polovine jula.

- Od četvrtka, 7. jula i narednih sedam dana, očekuje se serija talasa vlažnog i svežijeg vazduha sa severozapada, koji će usloviti smenu sunca i oblaka koji će doneti pljuskove kiše sa gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom.Maksimalna temperatura u ovom periodu u osetnom padu i biće oko proseka za mesec jul i kretaće se od 25 do 30 stepeni Celzijusa u nižim predelima i 15 do 20 stepeni Celzijusa na planinama - ističe naš sagovornik.

Stabilizacija vremena i tropski talas

Krajem druge i početkom treće dekade prema rečima meteorologa očekuje se postepena stabilizacija vremena i porast temperature sa sve ređom pojavom pljuskova kiše to jest sve dužim intervalima između talasa vlažnog vazduha.

- To je najava toplotnog talasa tokom treće dekade jula sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, to jest kada spoljašna temperatura dostigne ili prestigne našu telesnu. U nedelju, 24. jula, temperatura ponegde može preći i 40 stepeni Celzijusa - kaže Ristić.

Krajem jula i početkom avgusta jake nepogode

Meteorolog Ristić prognozira da se krajem jula i početkom avgusta očekuje manje osveženje koje će nam prijati nakon toplotnog talasa sredinom treće dekade jula.

- Treba napomenuti da se nakon vrlo visokih temperatura mogu desiti jake lokalne nepogode praćene nepogodama koje mogu naneti kako štetu usevima tako i ljudima, zato treba biti oprezan na samom kraju toplotnih talasa - upozorava meteorolog.

U danima sa malo oblaka pažnju treba obratiti na UV indeks koji će biti blizu svojim maksimalnim vrednostima koje se kreću oko 10, tako da treba biti na oprezu i primeniti sve vrste zaštita navodi Ristić.

