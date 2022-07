U subotu sunčano i vrlo toplo, ali na severu Srbije sa nekoliko stepeni nižom temperaturom u odnosu na petak. Na jugu se zadržava velika vrućina. U toku dana razvoj oblaka na istoku i jugoistoku Srbije može usloviti ređu pojavu lokalnih pljuskova na tom području.

Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalnatemperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 32°C na severozapadu do 38°C na jugu Srbije. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 22°C do 28°C.

