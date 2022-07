GRADONAČELNIK GRČKOG GRADA KATERINI KONSTANTINOS KUOKODIMOS: Srbi nabrojniji turisti u Olimpskoj regiji Grčke

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Palma plus | |

Gradonačelnik grčkog grada Katerini, kome pripada jedno od najpopularnijih letovališta u Grčkoj za turiste iz Srbije Paralija, Konstantinos Koukodimos izjavio je da će, sudeći po početku turističke sezone u Grčkoj, ova sezona 2022. godine biti jedna od rekordnih.

- Mi smo se potrudili u lokalnoj samoupravi grada Katerini kome pripadaju i Paralija i Olimpik Bič da maksimalno sredimo sve plaže na našoj teritoriji, kao i drugu infrastrukturu, a brojevi od juna meseca nam govore da ćemo ove sezone imati jednu od rekordnih godina. Najbrojniji turisti u ovom delu Grčke su građani Srbije i to ubedljivo i to je na naše obostrano zadovoljstvo - rekao je Koukodimos koji se nalazi u poseti Jagodini za Televiziju Palma plus i dodao:

- Građani Srbije su naša braća i mi smo učinili sve da se osećaju kao kod svoje kuće i ja znam da je tako. Zbog svega toga i veliki broj Grka je naučio srpski jezik i vama Srbima je dovoljan vaš srpski jezik da se snađete u Paraliji i okolnim mestima. Po mojim informacijama ovo bi mogla da bude rekordna godina kada je u pitanju dolazak srpskih turista u Grčku i prema početku sezone očekuje se da taj broj bude oko 1.500.000.