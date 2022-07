NAJTOPLIJI DAN SA SOBOM NOSI NEVREME - RHMZ IZDAO UPOZORENJE: U ovim delovima Srbije očekuju se pljuskovi i grad! NA SNAZI METEOALARM!

Republički hidrometeorološki zavod izdao je novo uporozorenje za sutra sa najavom za obilne pljusokve praćene grmljavinom i gradom.

"U subotu, 02. jula na području istočne, južne i jugozapadne Srbije se očekuje lokalna pojava obilnih plјuskova sa grmlјavinom i gradom", stoji u upozorenju RHMZ.

Najtopliji dan danas

"Do srede, 6. jula, na području Srbije zadržaće se veoma toplo vreme. Danas će biti najtopliji dan - maksimalna temperatura do 37 stepeni, u subotu i nedelju od 32 do 34 stepena, a u prvoj polovini naredne sedmice od 33 do 36 stepeni", stoji na sajtu RHMZ-a.

Upaljen meteo alarm

Na celoj teritoriji Srbije sutra će na snazi biti narandžasti i žuti meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature, pljuskova i grmljavine.

Narandžasti meteo alarm upaljen je zbog grmljavine za teritoriju Pomoravlja, istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i za predeo Kosova i Metohije.

"Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", stoji u objašnjenju RHMZ.

U ostalim delovima naše zemlje biće na snazi žuti meteo alarm, što znači da vreme može da bude potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Autor: