IZUZETNO LOŠ ODZIV, A NIKAD NIŽI UPISNI PRAG! Za studiranje srpskog jezika prijavilo se 47 kandidata na 100 mesta!

Đaci koji su srednju školu danas završili sa jedva dobrim uspehom nekim budućim generacijama biće profesori srpskog jezika!?! Prijemni ispit na Filološkom fakultetu na smeru Srpski jezik i književnost prošle nedelje položili su sve sami 'dvojkaši' i 'trojkaši'. Kako je interesovanje za ovaj smer bilo veoma slabo - na 100 mesta prijavilo se samo 47 kandidata, stvorila se mogućnost da ga upišu i đaci sa lošim prosekom.



Tako će 'srpski' studirati i učenici koji su iz ovog predmeta u srednjim školama jedva dobijali prelazne ocene!? Kao samofinansirajući, upisaće se i kandidati koji su srednju školu završili sa dobrim uspehom, a najslabiji od njih je na prijemnom ispitu od maksimalnih 60 osvojio svega 11 poena.



Biće sve gore



Već vlada nepismenost, a tek nećemo imati dobrih nastavnika i decu neće imati ko da nam uči.



Loš odziv



Prema rečima stručnjaka, mladi ljudi su potpuno nezainteresovani za proučavanje srpskog jezika i književnosti.

Profesor srpskog jezika i opšte lingvistike na Filološkom fakultetu u Beogradu Miloš Kovačević kaže da je ovogodišnji nikad niži upisni prag i nikad manji broj brucoša koji su primljeni na fakultet pokazatelj statusa srpskog jezika u našem društvu.



- Srpski jezik je tradicija, pismo, govor, ogledalo naše istorije, a došli smo do toga da, nažalost, on gubi svaki ugled u današnjici. Nedovoljno budućih studenata na katedri, loš uspeh, bodovni prag, sve to je posledica malog interesovanja za upis i lošeg odnosa prema maternjem jeziku. Đaci hoće da studiraju fakultete i smerove koji će im omogućiti da se bave isplativijim poslovima i zato više konkurišu na takve fakultete - kaže profesor Kovačević i upozorava:



- Svi mi koji se bavimo ovom oblašću i borimo se za srpski jezik i književnost smatramo da našem jeziku mora da se popravi položaj u društvu. Srpski jezik mora da se vrati u obrazovni sistem na svim fakultetima, bez obzira na to šta se studira. Jer jezik jednog naroda jeste osnova, sve drugo je nadogradnja. Kod nas je već zavladala nepismenost, a bojim se da će stanje biti sve gore. Nećemo u budućnosti imati dobrih nastavnika i profesora i decu neće imati ko da uči kako treba, a to ne smemo da dozvolimo!

Sa njim je saglasna i nastavnica srpskog jezika i književnosti Jasna Janković. Mlade generacije, kaže ona, zanima samo ono što će im doneti brzu zaradu i zato je jako malo zainteresovanih za izučavanje srpskog jezika.

- Nekada je Filološki fakultet bio najpoželjniji. Najbolji đaci sa dobrim ocenama utrkivali su se da budu primljeni. A danas zbog malog interesovanja i ogromnog broja slobodnih mesta dolazimo u situaciju da ga upisuju i dobri i dovoljni đaci, koji su u srednjoj školi iz srpskog imali dvojku ili trojku?! I onda će takav profil učenika sutra učiti našu decu, koja su i inače već jako slabo motivisana za ovaj predmet - kaže Jankovićeva.

Kiksnuli i odlikaši



S druge strane, ni sve petice u srednjoj školi ne znače siguran ulazak na neke fakultete, što je ove godine pokazao prijemni ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na preliminarnoj rang-listi čak 50 vukovaca ostalo je ispod crte! Posebno je zanimljivo što se na ovaj fakultet prijavilo nekoliko stotina kandidata sa odličnim uspehom, ali gotovo niko od njih nije osvojio svih 100 poena, jer najbolji na rang-listi ima 99 bodova.

