U okviru rubrike "Pisma gledalaca" na televiziji Pink, voditeljka Jovana Jeremić u "Novom vikend jutru" imala je priliku da sasluša ispovest žene koja tvrdi da je žrtva mobinga direktora škole u kojoj radi kao profesor solo pevanja u OŠ "Josif Marinković".

Profesorka Dijana Martinović istakla je da je tokom pripreme studenta za ispit, na poziv direktora dobila suspenziju, čemu nije znala razlog. Kako je objasnila, dobila je dva disciplinska postupka, bez rešenja za suspenziju, koje je neophodno.

- Uzeo je neke dve koverte, i bacio mi. Rekao je su to disciplinski postupci. Umesto mene, na ispit je poslao svoju zamenicu. Dva sata me držao na razgovoru. On je govorio da je on 50 odsto hercegovac. Ne znam šta na to da odgovorim, generalno ne znam šta on priča - rekla je ona.

Ona se dotakla i situacije gde zbog porodičnih obaveza nije mogla da prisustvuje na večeri, nakon čega je dobila još uvreda.

- Vređao je moju stručnost. Moj učenik nije položio tada ispit. Ja izlazim iz škole i zovem advokata i on mi je rekao da donesem rešenje za suspenziju, koje ja nisam dobila - rekla je Martinović, dodajući da je direktor sklon brojnim klevetanjima.

Kada su u pitanju dva disciplinska postupka, Martinović kaže da se jedan tiče vikanja na zaposlene.

- Jedna takva komunikacija nije prihvatljiva. Atmosfera kakvu pravi meni oneomogućava rad. Ja sam javno, rekla kolektivu probleme sa kojim se susrećem, i to je bio prvi povod. Drugi postupak je bio moj "nedolazak" na posao, a ja sam tada bila na bolovanju, što je besmisleno - dodala je ona.

Kako je rekla, za nju je sve što se dešava u školi, ogroman stres. Direktor je, kako kaže profesorka naveo da se kolege i roditelj žale na nju, što je kako ona kaže, laž.

- To je škola u centru Beograda. Vi imate direktora koji maltretira zaposlene zbog političkog opredeljenja - navela je ona.

Kako je dodala, direktor je mobing vršio i putem društvenih mreža, gde je često morala da krije fotografije, jer je putivala na razna mesta koja su njemu smetala.

Autor: