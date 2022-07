NA SNAZI VANREDNA SITUACIJA: Ovaj srpski grad pogodilo RAZORNO NEVREME kakvo se ne pamti (FOTO)

Na sednici opštinskog veća razmatran je izveštaj komisije za procenu oštećenja od grada.

Nakon nezapamćenog nevremena koje je pogodilo sela na teritoriji srpske Toskane, meštani još uvek oporavljaju od štete koja je pričinjena.

Na sednici opštinskog veća razmatran je izveštaj komisije za procenu oštećenja od grada na poljoprivrednim kulturama na delu teritorije opštine Topola. Prema rečima Radoslava Matića ovakvo razorno nevreme na ovom delu opštine se ne pamti a šteta se prema prvim informacijama procenjuje i na 100 odsto.

– Do sada nisam imao prilike da vidim tolika oštećenja i nikada do sada nismo pisali u izveštajima oštećenja 100 odsto, a sada eto imamo i te situacije da se čak i ne prepoznaje koji je usev bio. Grad je pokidao, vetar izneo iz parcele tako da su neke njive ostale potpuno čiste, imamo jednu parcelu sa višnjama gde bukvalno nema više ni jednog lista na stablu. Procena je da je sa žitaricama obuhvaćeno 405 hektara, sa voćem 71 hektar sa vinovom lozom šest. Od toga u Junkovcu je oštećeno oko 304 hektara, Natalinci i Pavlovac oko 64 i Šume oko 113 hektara. To su neke procene jer srećom nije zahvatilo cela sela, ali delove koje jeste tu su velika oštećenja i jedna užasna situacija – izjavio je Rade Matić, ispred odeljenja za poljoprivredu opštine Topola.



Podsećamo olujno nevreme praćeno gradom zahvatilo je jednim delom sela Junkovac, Natalinci, Šume, Pavlovac i Žabari, pa je zbog velikih šteta kako na usevima tako i na građevinskim objektima proglašena vanredna situacija.

Autor: