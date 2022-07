RHMZ RANOM ZOROM IZDAO UPOZORENJE: Najavljen pakao! Temperature luduju, CELA SRBIJA U CRVENOM

Danas toplije nego juče!

Danas sunčano i vrlo toplo uz lokalni razvoj oblaka na jugoistoku Srbije. Vetar slab severozapadni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 23°C do 29°C.

Beograd:

U Beogradu sunčano i vrlo toplo uz stepen, dva višu temperaturu u odnosu na subotu. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 22°C, amaksimalna do 36°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 29°C.

Kako je objavljeno na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do srede, 06. jula, na podrčju Srbije zadržaće se veoma toplo vreme. Danas i u prvoj polovini naredne sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura se očekuje od 33 do 36 stepeni Celzijusa.

Na snazi je i narandžasti meteo alarm za teritoriju cele zemlje.

Na snazi je i upozorenje na visoko UV zračenje:

Vreme narednih dana:

U ponedeljak rano ujutru i prepodne uz lokalni prolazni razvoj oblaka na severu i delu centralne Srbije uz pojavu slabe kiše povremeno ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Tokom dana sunčano i tropske vrućine. Vetar slab severni i severozapadni, u centralnim predelima i na jugu Srbije istočni i severoistočni. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 24°C do 29°C. Velike vrućine se nastavljaju u utorak sa temperaturom ponegde do 38°C.

U utorak tokom dana naoblačenje i osveženje sa pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom.

U sredu i četvrtak možemo očekivati prijatnije temperature, oko ili malo iznad 30°C uz pretežno sunčano vreme.

U periodu od 8. do 14. jula znatno prijatnije temperature, ispod 30°C u svim krajevima, uz moguću povremenu kišu i svežiji vazduh Atlanskog porekla.

