NE IDETE NA MORE OVOG LETA?! ONDA PROČITAJTE DEJANOVE REČI: 'Ništa od ovoga mi neće nedostajati, verujte mi kada kažem!'

Objava jednog muškarca na Fejbsuk grupi oduševila je brojne korisnike, posebno one koji ovo leto neće provesti na moru.

Ovo je doba godine kada je pitanje "Gde ćeš na more?" postalo bitnije od "Kako si?". Dok prijatelji, kolege i poznanici navode raznorazne egzotične destinacije, retko od koga možete čuti odgovor: "Nigde".

Tako je jedan član Fejsbuk grupe "Grčka uživo" odlučio da podeli svoju priču i objasni zašto mu "neće nedostajati" letovanje ove godine. Objavi su se posebno obradovali oni koji ne planiraju da idu na more, ali tek kada su pročitali kraj onoga što je napisao.

Dejan je opisao uspomene koje ga vežu i kojima se nada sledeće godine.

"Neće mi nedostajati. Ove godine ne idemo na more. Nisu finansije u pitanju. Jednostavno nismo mogli da se organizujemo zbog svih lepih, ali nažalost, i ružnih stvari koje su se izdešavale. Neće mi nedostajati putovanje, ionako je bilo naporno. Skoro uvek se kretalo u pola noći kako bi na granici bili u osvit zore. Uživali smo u buđenju sunca. Prolazak kroz Prohor kao jedini na granici, uz mrzovoljan osmeh graničara kojeg smo probudili iz lakog sna pred kraj smene", započeo je Dejan S. i nastavio:

"Neće mi faliti ni ona monotonost autoputa kroz Makedoniju, ni pauza na Dojranu uz obavezno tankiranje goriva, ljubazan osmeh i poklon sladoled od zaposlenih tamo. Tek ponekad prozborimo po koju po principu 'Kako je kod vas?', 'Bogami isto tako i kod nas...', 'Zbogom i srećan put!', 'Vidimo se za 2 nedelje!'. Ljubazni grčki carinici, sa 'Kalimera' i lošim srpskim 'Dobrodošli!'. Neće mi nedostajati ni poznati ringišpil kroz ringroud oko Soluna.

Neće mi nedostajati ni ono uzbuđenje od kružnog toka i Kasandrije pa sve do apartmana u Siviriju. Nakon 10-11 časova putovanja, konačno se stigne na odredište. Kome normalnom to može da fali?! I sigurno mi neće nedostajati najbrže raspakivanje na svetu i taj trk na plažu sa svim mogućim rekvizitima za plažu koji postoje", piše Dejan.

U nastavku, ceni, biće mu dobro i bez plaže, dobro poznatog Sivirija, plićaka, morskih talasa i zalaska sunca.

"Neće mi nedostajati ni plaža. Tamo je pesak dovoljno sitan da ti bude udobno bez obzira da li ležiš na pesku, peškiru ili dušeku. More tako bistro i toplo da ti je prosto neugodno što moraš da uđeš da se malo rashladiš. I ono mi tek neće nedostajati. Ta famozna plažica u Siviriju, gde se skoro svi poznajemo, jer godinama eto letujemo 'samo tamo' i za bolje ne znamo, i pozdravljamo se kao sa najrođenijima kada se sretnemo posle nekoliko dugih godina. Neće mi nedostajati ni plićak, ni talasi, a pogotovo mi neće nedostajati meduze koje su, eto, izostale prošle godine (iako su ih svi pominjali)", napisao je Dejan.

"Neće mi nedostajati ni onaj kafić na plaži, ni najbolji grčki hladni frape, uz koji se dobijaju domaći sveže ispečeni kolači, ni osmeh tih devojaka i momaka kada uđem svakog dana po redovnu dozu kafe, uz obavezno 'My friend!!!'. Neće mi nedostajati ni zalazak Sunca. To nikako. Svakog dana potpuno drugačije boje i svake večeri drugačiji zalazak koji oduzima dah. Kao da su lično Bogovi sa Olimpa bojili nebo u različite boje, jer im se tako htelo. Nikako mi neće nedostajati to", piše Dejan.

Najmanje će mu, kaže, nedostajati rano buđenje ujutro, šetnja plažom i žurba u pekaru po tople krofne.

"Momak koji prodaje krofne je zagriženi fan PAOK-a i kad je saznao da sam iz Srbije, krenula je ozbiljna bratska priča koja se završila kako dolikuje, uz hladno pivo i dodatno pakovanje omiljenih krofni. Neće mi nedostajati ni terasa apartmana kasno uveče, hladno pivo uz giros, lagani rok i nekoliko partija remija, kad se uspavaju devojčice. Nikako mi neće nedostajati ni to što su tast i tašta bili sa nama i što kad god je bilo potrebno, pričuvali su devojčice da gospođa i ja možemo da provedemo malo vremena nasamo", napisao je Dejan i završio:

"Ništa od ovoga mi neće nedostajati, verujte mi kada kažem. I verujte mi kad vam kažem da lažem. Faliće mi sve. Ali ćemo mi sve to nadoknaditi sledeće godine. Čekajte me krofne, ja ću sigurno doći", zaključuje Dejan.