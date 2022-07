'TRAŽILI SU MI DA ISKASAPIM ČLANA PORODICE' Strašna ispovest žrtve sekte: Aleksandra vrbovali još u osnovnoj, sa 10 godina doživeo LEŠEVE I SANDUKE

U kandžama sekte završio je kao osnovac - Aleksandrova priča ledi krv u žilama.

"Jezivo svedočenje lekara: nudli mi 15.000 evra da vrbujem za đavola!" - poznatog psihologa vrbovali sui nudili mu 15.000 evra da pravi sektaški program.

- Tražili su od mene da sva znanja o teoriji manipulacije ljudima upotrebim u cilju privlačenja novih učenika – kaže jedan od najvećih stručnjaka u svojoj ispovesti.

Tvrdi i da su mu sektaši kazali da napiše cifru koju želi i da treba da bude počastvovan što su upravo izabrali njega.

Koliko košta ugovor sa đavolom i koliko je opasno odbiti ovakvu saradnju? Ovo je jedna od tema “Novog vikend jutra” kod Jovane Jeremić.

Aleksandar Stričević nekada je na sličan način bio zavrbovan od strane sekte, a o gore pomenutom slučaju se, kaže, informisao iz medija. Objašnjava da, da bi sekte širile svoje delovanje, moraju u svojim redovima imati osobe određenog kredibiliteta, kaže Aleksandar.

- Stručnjaci za ljudsku psihu svakako su najkomeptentniji za vrbovanje – kaže Aleksandar, a ovo je njegova priča:

Stričević je živeo ormalnim životom, dok nije doživeo strašnu tragediju. Do tog trenutka bio je odličan đak, ali težak gubitak je, kaže on, razorio i udaljio porodicu jer se svako nosio s bolom na svoj način. Aleksandar je izlaz pokušao da nađe na Internetu, i kao osnovac upao u opasnu versku sektu koja je ugrozila njegov, i živote članova njegove porodice.

- To je bila 2002, Internet je zapravo bio tek na nekim začecima. Čet sobe, forumi, bili su mesta gde su se ljudi okupljali i razgovarali. Tako je tada počinjala ta komuznikacija, jednostavno tu naletite na nekoga ko se predstavlja kao mlađa osoba, student, neko ko razume šta se dešava u glavi jednog prestravljenog tinejdžera. Meni je to bilo kao da razgovaram sa starijim bratom - rekao je on.

Naizgled bezazleni razgovori krili su, međutim, strašne namere Aleksandrovih sagovornika. Najpre je to bila jedna osoba, koja se postavila kao vršnjak, neko ko će ga razumeti i saslušati, a nakon toga grupa ljudi u odvojenoj čet sobi.

- U tom periodu izolacije, ja sam osećao kao da nemam prijatelje i porodicu i onda sam tu nalazio nekoga ko će me razumeti. Jer sa decom iz škole nisam imao blizak odnos, ja sam sa deset godina doživeo leševe, sanduke, kome u bolnici, sve te stvari koje dete ne bi trebalo da doživi. Igrao sam ja s njima fudbal ili igrice, ali nisam imao duboku komunikaciju s vršnjacima - rekao je on.

Osobe iz sekte pitale su ga za životna interesovanja, školu, stavove, u pitanju su bile "kao seanse", a onda je stigao udarac. Pitanje o Bogu koji je "dozvolio da se porodici desi tragedija".

Pitao me čovek otvoreno da li verujem u Boga, ja onako mali, kažem verujem, a on me pita - ako Bog postoji, ako je tako dobar, zašto nije spasao tvoju sestru? Ona je imala 12 godina, zašto je dobri Bog oduzeo život jednoj dobroj devojčici? U tom trenutku sruši se sve apsolutno, sve što sam znao o dobru, zlu, životu...

Komunikacija se nastavila dalje, Aleksandar nikome nije govorio s kim priča i šta mu ta osoba govori. Dobijao je uputstva za rituale koje mora da izvrši kod kuće. Pentagrami, sveće... Sve je kulminiralo kada je od njega zatraženo da prinese žrtvu u krvi osobe s kojom je u srodstvu. Da je izbode toliko puta nožem "da je jasno da ne bi preživela".

- Oni su rekli, to je tvoje duhovno uzdizanje, dobićeš moć, ali mi je rečeno koliko puta moram da ubodem osobu nožem, niko nije rekao ubistvo ali je bilo jasno da ta osoba više neće biti živa. Tu sam odbio, i tu su krenule pretnje. Izdao sam ih. Ugasio sam mejl. Počele su da mi stižu fotografije napravljene u mojoj osnovnoj školi. Znali su gde sam, gde se krećem. Dva meseca su stizale pretnje. Ostavljali su poruke na telefonskoj sekretarici, nekakve krike. Ja sam trčao da se javim pre roditelja na telefon. Probali su i kolima da me izguraju s puta. I na kraju sam se slomio na tom strahu. Jer to je bila psihološka igra velikog straha, oni su hteli da me nateraju da se sam ubijem - objašnjava Aleksandar.

Prof. dr Miloš Dimitrijević, doktor iz oblasti hermetičke astrologije objašnjava razliku između sekte i sektnog delovanja.

- Reč sekta potiče od latinske reči „secve“, što znači odvajanje od originalnog učenja. Sve što nije originalno učenje tretira se kao verska sekta. S druge strane, sektno delovanje je ovo o čemu priča Aleksandar. Sektno delovanje ne mora biti predmet verske sekte, već može biti delovanje bilo koje druge organizacije. Sve organizacije imaju neko sektno delovanje, zato što njihov način vrbgovanja ljudi dolazi sa vrha piramide - uzimaju ljude koji će u jednom trenutku nasesti na priču ideologije, poverovati u ono što priča vrh piramide i oni koji će biti iskorišćeni – kaže Dimitrijević.

Dodaje da ljudi koji su na čelu takvih organizacija, uvek su povezani, nesumnjivo, sa bezbednosnim strukturama svih država na svetu, sa verskim institucijama, sa medicinskim institucijama, ministarstvima...

- Ne znam ko je lekar koji je u svojoj ispovesti otkrio da je vrbovao za sektu, ali meni to liči na spin priču i jeftini holivudski scenario. Moguće je da je napravio to namerno kao potencijalni “lov na veštice“ – rekao je Dimitrijević za “Novo vikend jutro”.

Cilj vrbovanja je, kaže, profit, i stvaranje kruga ljudi koji bi bili spremni da za vas sutra i ubiju, kaže profesor.