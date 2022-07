MITROVIĆ O TV DUELU SA SAVOM MANOJLOVIĆEM: Ne smeta ljudima nikakav rijaliti, ili nedostatak naučno-obrazovnog programa, već GLEDANOST TELEVIZIJE PINK!

Verica Bradić je u večerašnjem poslednjem izdanju "Hit Tvita" ove sezone, ugostila Željka Mitrovića, direktora i vlasnika "Pink Media Group". Takođe, gosti "Hit Tvita" su bili i premijerka Ana Brnabić, kao i lider Lige socijademokrata Vojvodine Nenad Čanak koji su govorili o najaktuelnijim temama u Srbiji.

BESPLATNI VAUČERI ZA LETOVANJE U SRBIJI

Brnabić je na samom početku emisije prokomentarisaladodelu besplatnih vaučera za letovanje, dodajući da je u pitanju bila ideja predsednika Srbije.

- Rekla sam mu da će to planuti odmah, i već smo pri kraju podele. Ljudi koji se prijavljuju su presrećni, ali i naši ugostitelji, vlasnici banja, ljudi koji se bave seoskim turizmom. To će se vratiti u naš budžet - rekla je premijerka.

Brnabić se dotakla i pitanja radnika Stelantisa, dodajući da se trudi da u svakom trenutku radnici budu zaštićeni, kao i to da svako bude zadovoljan.

- Sećamo se i njihovog razgovora sa predsednikom Srbije, gledamo da sve to ispunimo. Njih 12 se prijavilo da idu u inostranstvo, ali su proglašeni za tehnološki višak, mi smo odmah njih obavestili, i mislim da to nije fer. Sada imamo 840 ljudi koji imaju priliku da se izjasne, da li žele otpremnine ili da putuju u inostranstvo - navela je Brnabić.

Premijerka je istakla da, što više ljudi prihvati odluku da ode u inostranstvo, samim tim će i oni biti kompaktniji, i Srbija će, kako je dodala, na taj način pre početi d aproizvodi električne automobile.

Opozicija koja nemam nikakvu ideju, osim da s epriključi nekome ko se bori za neko svoje pravo koje nema niakkve veze sa njima je zloupotreba ljudi, rekla je premijerka povodom nedavnih protesta, dodajući da su na taj način pokušavali da "ućare" neki poen.

AKCIJA BESPLATNOG LETOVANJA ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

Mitrović je progovorio o akciji besplatnog letovanja koja je po 15. put organizovana u njegovoj režiji, dodajući da je cilj svake akcije srećnije detinjstvo dece bez roditeljskog staranja.

- Ja tu imam nekakve lične pobude. Moj otac je rastao u kazneno popravnom domu, i to je dodatni motiv da deca imaju bolje i kvalitetnije detinjstvo. Pubudu za stalno proširenje imam jer oni emituju posebnu vrstu zahvalnosti, i uvek su ispočetka zahvalni - rekao je Mitrović.

Kako kaže, deca posle 15 godina nemaju naviku da je svake godine tako, već su stalno ispočetka zahvalni, stalno mi prave poklone, pišu. i to je u mojoj kancelariji, rekao je on, dodajući da mu je to najznačajniji detalj u istoj.

- Sada ih ide oko 250, što je najveći broj do sada. Imamo 6 ustanova iz Srbije, a ostale su iz Beograda, ima ih 14 ukupno - dodao je.

DVA POVEĆANJA PLATA ZA SVE ZAPOSLENE ''PINK MEDIA GROUP''

Mitrović je ovom prilikom najavio dva povećanja za svoje zaposlene, dodajući da će povećanja biti od po 5.000 dinara, gde će jedno biti u septembru, a drugo u decembru mesecu.

Čanak se dotakao i najpopularnijeg srpskog festivala "Exit" koji uskoro počinje, dodajući da je on imao čast da otvori prvi festival, dodajući da je u pitanju bio evropski iskorak.

PREDLOG BROJ JEDAN, UJEDNO I POBEDNIČKI PREDLOG:

''TABLICE SU SAMO POVOD''

Govoreći o nedavnoj, kako kaže, najbrutalnijoj konferenciji predsednika Srbije, Brnabić kaže da je u pitanju bila sama srž istine, posebno pitanju Kosova i Metohije. Ona dodaje da SAD u ovom trenutku imaju najkonstruktivniji i najfer pristup.

- Suština nisu tablice. Suština je da se nadstavlja pritisak i teror nad Srbima na KiM. U godini koja je počela time što su im oduzeli pravo glasa. I to za referendum, i onda, nakon što su garantovali da se to neće ponovoti 3. aprila, oni opet ništa nisu mogli da urade - navela je premijerka.

Kako kaže, tablice su samo još jedan vid pritiska, a onda oni hoće da oduzmu i vozila... Onda će Srbi biti primorani da napuste KiM, a to oni žele. Zato, dodaje Brnabić, Vučić kaže da neće dozvoliti ni bljesak ni oluju.

Sve što je Vučić pričao na pres konferenciji je Petar Stano potvrdio na svojoj pres konferenciji. On nije ni pomenuo ZSO, pričao je o tablicama koje nisu u Briselskom sporazumu. To je skandal i sramota!

Kako je dodala, u pitanju je skandalozna odluka Prištine, ali i reakcija Evropske Unije.

Čanak je pomenuo i njegov razgovor sa Aljbinom Kurtijem, kada je imao priliku da poseti i Dečane, dodajući da je iz nekog razloga izbačen sa konaka.

- Licemerja i svega ima na svim stranama. Ovo što tvrdim, bio sam. Ova stvar oko tablica, kada se ispinuje, imaćemo dodatnu krizu koja nam ne treba. Imaćete spin sa svih strana, zato treba mnogo mudrosti, i ne znam da li je ima - kaže Čanak.

Mitrović je ponovio da se ne radi o tablicama, a da je provokacija Prištine sasvim ozbiljna. Kako je rekao, ako još jednom duge cevi uđu na Kosovo, šansa za eskalacijom zasigurno moguća.

- Gledajući Vučićev govor i ovaj intervju, prvi put sam se smrz'o! To obraćanje se desilo u pauzi između dva sastanka, nesporno je potvrđena svaka njegova sumnja, a one su išle u tom pravcu da će se naći razlog za novi incident. Ovde se radi o beskonačnom licemerju tog dela međunarodne zajednice - rekao je Mitrović.

Govoreći o dešavanjima koja se godinama za nama dešavaju na prostoru KiM, Mitrović navodi da je tako oduvek bilo i da se, naspram svega što je dogovoreno, sve ostalo isto.

Brnabić je istakla, komentarišući reči Nenada Čanka istakla da u politici nije sve spin.

- To radi opozicija, da bi se dodvorila, da li istoku, ili zapadu, ali tu niko ne misli o interesima Srbije. Zato štp postoji toliko političara kojima je sve spin, zato smo danas ovde gde jesmo, u ratu - komentarisala je Brnabić.

PREDLOG BROJ DVA

Kada je u pitanju nedavna poseta premijera Crne Gore Dritana Abazovića, premijerka Brnabić je, govoreći o protokolu dočeka, kada se napravi paralela sa dočekom tadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića, istakla da tu nema razlike.

- Meni protokol, kao političaru ne znači toliko. Ja se sećam, za Krivokapića je Vučić organizovao večeru, a sada je bio sprečen, pa sam ja to organizovala. Za mene je ova poseta bila jako dobra, osetila sam kod Abazovića dozu pragmatizma koju ja volim. priča se otvoreno, ne priča se uvijeno, i postoji želja da se te stvari reše. Ako mene pitate, moj utisak je da je Sbazović pragmatičniji od Krivokapića. Delovao mi je iskren u tome da krenemo da zatvaramo otvorena pitanja i resetujemo odnose Srbije i Crne Gore - dodala je premijerka.

Brnabić kaže da bi iskreno želela da i Crna Gora pristupi incijativi "Otvoreni Balkan" dodajući da je i sam ASbazović svojim prisustvom, mogao da se uveri koliko je ta inicijativa dobra po sve zemlje regiona.

DRITANOVA POSETA I STAV BILI POZITIVNI

Mitrović je govoreći o inicijativi "Otvoreni Balkan" istakao da će svaka zemlja biti u plusu. Kako je dodao, Dritanov stav i poseta su bili pozotivni, a pre njega je sve delovalo kao "gledanje u komšijsko dvorište".

- On to gleda drugačije. Jer, ako vidi da je nešto dobro za Crnu Goru, on će se truditi. Tu je nova generacija političara, nastaviće da gledaju šta je dobro, i to je kriterijum - kaže vlasnik Pink Media Group.

Govoreći o poslovanju televizije Pink u Crnoj Gori, Mitrović ističe da je i tamo televizija u samom vrhu po gledanosti.

- Mi smo prešli sa jednog sistema na drugi, jer 90 odsto Crne Gore gleda kablovsku televiziju. Mi smo sa 250 zaposlenih ostali na 5, što je doprinelo profitabilnošću - kaže on.

Čanak je, govoreći o Abazoviću. podsetio na jedan svoj susret sa premijerom, navodeći da se treba okrenuti budućnosti, ali da je to plemenito u dva smisla, i dobro i loše. Kako kaže, neke stvari će se rešiti, ali će neka pitanja ostati otvorena i nerešena.

- Crkva Srbije u CG igra ulogu koja se pokazala kao neintegrativna. Ona je nastala 1921. godine, državnim ukazom, njegovog punomoćnika... Dritan je imperioniran vlašću. Video sam da on ne razume o čemu se suštinski radi - izneo je čanak svoj stav.

Dobra volja je lepa stvar, i potpuno nedovoljna, i to je ono o čemu govorim. Sviđa mi se što kod njega postoji ta ambicija, rekao je Čanak.

PREDLOG BROJ TRI

NE SMETA NJIMA RIJALITI, NITI NEDOSTATAK NAUČNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA, VEĆ GLEDANOST TELEVIZIJE PINK!

Mitrović je, govoreći o pomenutom TV duelu koji je lično imao sa Savom Manojlovićem, istakao da je, sada kada gleda snimke shvatio da Milošević, očigledno nije imao snage da se suoči sa činjenicama kakve je iznosio.

- On se predstavlja kao pravnik, i to je jedno na čemu je insistirao... Emisija je kratko trajala, ja sam se tek bio zagrejao. Do kog nivoa mi imamo diletantski pristup, za nekoga ko sebe naziva pravnim ekspertom. On medijske zakone nije pročitao. Samo je jednu stvar trebao da spozna iz zakona. Institut konkursa kaže da ne postoji istorija, to je apsolutni reset. Mogla je nekom emiteru da bude oduzeta frekvencija, i oni su ponovo mogli da se kandiduju, kao i svi ostali - priča Mitrović.

Kako kaže, sada je u dilemi, da li je Manojlović neznalica ili lažov.

- Ne smeta ljudima nikakav rijaliti, ili nedostatak naučno obrazovnog programa, već gledanost televizije Pink. Politički se napada gledanost - dodao je Mitrović.

Kako je dodao, celu stvar je pokrenuo Savo, nakon čega je obišao veliki broj televizija, gde njega, niko nije pozvao, kako bi dao svoj sud o svemu što je Manojlović izneo.

- Ona priča "ko tebe kamenom, ti njega hlebom" nije tačna, jer da imam ne znam koliku pekaru, mene bi opet kamenovali - dodao je on.

Čanak se složio sa Mitrovićem, da iza svega stoje političke ambicije.

Brnabić je, povodom predloga, u kom se nalazi i citat pokojnog premijera Zorana Đinđića, govorila o pitanju rijaliti programa, dodajući da oni koji se najviše busaju u grudi, time podrazumevaju da oni treba da se pitaju.

- Kao štp je Đinđić rekao, ja nemam pravo da ukinem rijaliti. Ima onih koji su tu, koji su nezavisni, koji rade taj posao... - kaže Brnabić.

Govoreći o pomenutom duelu, Brnabić ukazuje na to da je kod Manojlovića prisutan stepen površnosti, aludirajući na njegovo neznanje koliko zakona postoji.

- Vi svaki dan protestujete protiv zagađenja, ali ste motorni pušač. Vi protestujete protiv malih hidroelekrtana, a desna ruka vam je čovek koji nije izdavao dozvole za te hidroelektrane - navela je.

Čanak se prisetio i pritiscima na TV Pink, posle 5. oktobra, ističući da su napadi bili nikad žešći, prisećajući se i njihovog ličnog susreta.

- Čanak je tu jednu divnu rečenicu rekao, a to je da žečli da se druži, jer meni posle traženja svega i svačega ništa nisu našli - ubacio se Mitrović.

Kada smo se sreli, Pink nije imao informativni program, i ja sam gledao uvek, posle ponoći posle dva filma, i sada, ja sam mu tada rekao da ja ne mogu ništa da učinim kao član predsedništva DOS-a, i tada sam otpevao i odsvirao jednu pesmu, zbog koje me i dan danas prozivaju, našalio se Čanak.

- Kada ti dođeš u policiju, da pokažeš svoj privatan stav, kako ja mogu da utičem, nešto predložim... Pritisak da se Pink ugasi je bio ogroman, a ni jedan dokaz nisu imali! - navodi Čanak.

PREDLOG BROJ ČETIRI

Čanak je, povodom dešavanja u Ukrajini istakao da je vidljivo, koliko se tokom rata menjala strategija, kao i ciljevi obe strane.

- Sada, bombardovanje Odese govori da je cilj da se Ukrajina odvoji od Crnog Mora. U Harkovu je velika ofanziva, nije krenula kopnena invazija, ali misli da će i do toga doći. Ukoliko bi Ruska Federacija sada dobila te neke njihove želje,m da se Donbas pripoji Rusiji, to bi značila nagrada za agresiju, i to bi bilo veliko ohrabrenje za njih. Ali, postavlja se pitanje kako bi se to odnosilo na Kinu i tajvan i ostalo... Ukoliko bi se Rusija potisnula na krajnje granice, to bi dovelo do unutrašnjih problema u Rusiji, i izvesno bi bilo korišćenje nuklearnog naoružanja - kaže Čanak.

Mitrović je, govoreći o dešavanjima u Ukrajini, istakao da je u pitanju jedan zbor poprilično ljudi koji nemaju nikakvih liderskih sklonosti.

- Amerika je ovim imala dve muve jednim udarcem, da uništi Rusiju i destabilizuje Evropu - kaže on.

Bojim se da će cela planeta platiti ovu cenu, ali, zanimljivo je kako je Kisindžer podelio scenarije, kaže Mitrović.

Brnabić je navela da se trenutno svega, i svakog ishoda pribojava, jer ništa ne zavisi od Srbije. Ni energetska situacija, cene gasa, da li će ga biti i šta će se dešavati ako rat eskalira.

- Pričali smo o Fijatu, za koga će da se proizvode automobili? 77 odsto investicija su iz EU... Cene hrane, dostupnost hrane... kakve to onda migracione tokove stvara? Imamo novu migranstsku krizu, kako se Turska postavlja prema tome? Poenta je da budemo samoodrživi, i da sa svima u rehionu učvrstimo odnose. Zato je važan Otvoreni Balkan! - rekla je premijerka.

Mitrović je dodao da se ajkula ne može savladati u velikom moru što je slučaj sa Rusijom.

- Putin više neće u plićak, i pitanje je koliko je više ova stvar u rukama Zapada - navodi Mitrović.

GLASANJE ZA PREDLOGE:

Na samom kraju emisije, gosti Hit Tvota, poslednjeg za ovu sezonu, imali su priliku da izdvoje svog favorita. Nenad Čanak je glasao za kako je istakao "Pad Donbasa", dok je Mitrović glasao za predlog broj jedan, a to je situacija na KiM, kao i najnoviji jednostrani napadi Prištine.

Ja glasam za predlog broj dva. Ja želim da završimo u optimističkom tonu. Ja mislim da to jeste inicijativa Otvoreni Balkan, i za to sma celom dušom i srcem, i nadam se da će Crna Gora ući u tu inicijativu. Rama i Vučić su pokazali da morate da imate ozbiljne i odgovorne, pre svega prave lidere koji razumeju da postoje otvorena pitanja, ali jedini način da napravite bolji život za svoje građane je da se donesu neke važne odluke i da se krene drugim pitanjima - kazala je premijerka.

