BRNABIĆ ZA HIT TVIT O NAJNOVIJIM JEDNOSTRANIM POTEZIMA PRIŠTINE: Suština nisu tablice - Suština je da se nastavlja pritisak i teror nad Srbima na KiM!

Verica Bradić je u večerašnjem poslednjem izdanju "Hit Tvita" ove sezone ugostila Željka Mitrovića, direktora i vlasnika "Pink Media Group". Takođe, gosti "Hit Tvita" su i premijerka Ana Brnabić, kao i lider Lige socijademokrata Vojvodine Nenad Čanak.

Brnabić je na samom početku emisije prokomentarisaladodelu besplatnih vaučera za letovanje, dodajući da je u pitanju bila ideja predsednika Srbije.

- Rekla sam mu da će to planuti odmah, i već smo pri kraju podele. Ljudi koji se prijavljuju su presrećni, ali i naši ugostitelji, vlasnici banja, ljudi koji se bave seoskim turizmom. To će se vratiti u naš budžet - rekla je premijerka.

Brnabić se dotakla i pitanja radnika Stelantisa, dodajući da se trudi da u svakom trenutku radnici budu zaštićeni, kao i to da svako bude zadovoljan.

- Sećamo se i njihovog razgovora sa predsednikom Srbije, gledamo da sve to ispunimo. Njih 12 se prijavilo da idu u inostranstvo, ali su proglašeni za tehnološki višak, mi smo odmah njih obavestili, i mislim da to nije fer. Sada imamo 840 ljudi koji imaju priliku da se izjasne, da li žele otpremnine ili da putuju u inostranstvo - navela je Brnabić.

Premijerka je istakla da, što više ljudi prihvati odluku da ode u inostranstvo, samim tim će i oni biti kompaktniji, i Srbija će, kako je dodala, na taj način pre početi d aproizvodi električne automobile.

Opozicija koja nemam nikakvu ideju, osim da s epriključi nekome ko se bori za neko svoje pravo koje nema niakkve veze sa njima je zloupotreba ljudi, rekla je premijerka povodom nedavnih protesta, dodajući da su na taj način pokušavali da "ućare" neki poen.

Mitrović je progovorio o akciji besplatnog letovanja koja je po 15. put organizovana u njegovoj režiji, dodajući da je cilj svake akcije srećnije detinjstvo dece bez roditeljskog staranja.

- Ja tu imam nekakve lične pobude. Moj otac je rastao u kazneno popravnom domu, i to je dodatni motiv da deca imaju bolje i kvalitetnije detinjstvo. Pubudu za stalno proširenje imam jer oni emituju posebnu vrstu zahvalnosti, i uvek su ispočetka zahvalni - rekao je Mitrović.

Kako kaže, deca posle 15 godina nemaju naviku da je svake godine tako, već su stalno ispočetka zahvalni, stalno mi prave poklone, pišu. i to je u mojoj kancelariji, rekao je on, dodajući da mu je to najznačajniji detalj u istoj.

- Sada ih ide oko 250, što je najveći broj do sada. Imamo 6 ustanova iz Srbije, a ostale su iz Beograda, ima ih 14 ukupno - dodao je.

Mitrović je ovom prilikom najavio dva povećanja za svoje zaposlene, dodajući da će povećanja biti od po 5.000 dinara, gde će jedno biti u septembru, a drugo u decembru mesecu.

Čanak se dotakao i najpopularnijeg srpskog festivala "Exit" koji uskoro počinje, dodajući da je on imao čast da otvori prvi festival, dodajući da je u pitanju bio evropski iskorak.

PREDLOG BROJ JEDAN:

Govoreći o nedavnoj, kako kaže, najbrutalnijoj konferenciji predsednika Srbije, Brnabić kaže da je u pitanju bila sama srž istine, posebno pitanju Kosova i Metohije. Ona dodaje da SAD u ovom trenutku imaju najkonstruktivniji i najfer pristup.

- Suština nisu tablice. Suština je da se nadstavlja pritisak i teror nad Srbima na KiM. U godini koja je počela time što su im oduzeli pravo glasa. I to za referendum, i onda, nakon što su garantovali da se to neće ponovoti 3. aprila, oni opet ništa nisu mogli da urade - navela je premijerka.

Kako kaže, tablice su samo još jedan vid pritiska, a onda oni hoće da oduzmu i vozila... Onda će Srbi biti primorani da napuste KiM, a to oni žele. Zato, dodaje Brnabić, Vučić kaže da neće dozvoliti ni bljesak ni oluju.

Sve što je Vučić pričao na pres konferenciji je Petar Stano potvrdio na svojoj pres konferenciji. On nije ni pomenuo ZSO, pričao je o tablicama koje nisu u Briselskom sporazumu. To je skandal i sramota!

Kako je dodala, u pitanju je skandalozna odluka Prištine, ali i reakcija Evropske Unije.

