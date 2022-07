MITROVIĆ ZA HIT TVIT: NA BESPLATNO LETOVANJE ĆE OTIĆI OKO 250 MALIŠANA: Moj otac je rastao u kazneno popravnom domu, i to je dodatni motiv da deca imaju bolje i kvalitetnije detinjstvo!

Mitrović je za večerašnj Hit Tvit progovorio o akciji besplatnog letovanja koja je po 15. put organizovana u njegovoj režiji, dodajući da je cilj svake akcije srećnije detinjstvo dece bez roditeljskog staranja.

- Ja tu imam nekakve lične pobude. Moj otac je rastao u kazneno popravnom domu, i to je dodatni motiv da deca imaju bolje i kvalitetnije detinjstvo. Pubudu za stalno proširenje imam jer oni emituju posebnu vrstu zahvalnosti, i uvek su ispočetka zahvalni - rekao je Mitrović.

Kako kaže, deca posle 15 godina nemaju naviku da je svake godine tako, već su stalno ispočetka zahvalni, stalno mi prave poklone, pišu. i to je u mojoj kancelariji, rekao je on, dodajući da mu je to najznačajniji detalj u istoj.

- Sada ih ide oko 250, što je najveći broj do sada. Imamo 6 ustanova iz Srbije, a ostale su iz Beograda, ima ih 14 ukupno - dodao je.

