NAPOKON KIŠA U PROGNOZI VREMENA! I danas pakleno, ali uskoro stiže OSETNO ZAHLAĐENJE: Obradovaće vas najava za narednu nedelju

Danas maksimalna temperatura do 38 stepeni Celzijusa.

U Srbiji danas vrućina i sunčano u prvom delu dana, a popodne sledi razvoj oblaka koji se premeštaju sa zapada na istok. Kasnije popodne i krajem se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji će biti jači u zapadnoj Srbiji uz moguće lokalne nepogode i grad ponegde. Vetar slab, ujutru južni, a popodne zapadni i severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 24°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče se očekuju kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 19°C do 26°C.

U Beogradu vrućina i sunčano, a kasnije popodne dolazi do razvoja oblaka koji će usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom predveče. Vetar slab, ujutru južni, a popodne zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura 24°C, a maksimalna oko 36°C. Uveče su mogući pljuskovi. Temperatura u 22h 24°C.

Vreme narednih dana:

U sredu malo niža i prijatnija temperatura uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Samo su u toku prepodneva mogući lokalni pljuskovi na istoku Srbije, a popodne na krajnjem jgozapadu i jugu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 28°C na severu do 32°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

U četvrtak duži sunčani periodi i toplo. Krajem dana naoblačenje na severu i jugozapadu Srbije.

U petak znatno svežije sa kišom i pljuskovima. Za vikend svežije uz promenljivu oblačnost sa mogućom kišom i pljuskovima povremeno.

Iduće sedmice znatno prijatnije temperature, ispod 30°C u svim krajevima, uz moguću povremenu kišu i svežiji vazduh Atlanskog porekla.