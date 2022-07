NEMA MIRA U EGIPTU! Nova drama: Turistima rekli da SMESTA IZAĐU IZ VODE! Javila se naša turistkinja: Ogromne su i imaju bodlju

Nakon što su dve žene stradale zbog napada ajkule u Hurgadi, nova stvorenja su izazvala uzbunu na plaži prepunoj turista.

Dve žene stradale su u napadima ajkula u egipatskom odmaralištu na Crvenom moru južno od Hurgade u proteklih par dana. Austrijanku je zgrabila neman naočigled šokiranih ljudi koji su posmatrali sa doka, a u bolnici nisu mogli da je spasu. Telo Rumunke nađeno je nedugo nakon ovog nemilog događaja.

Potom se na društvenim mrežama oglasila jedna turistkinja iz Srbije koja tvrdi da je ajkula nakon napada ubijena i da ne razume zbog čega - pošto je žena plivala u vreme i na mestu gde je to inače zabranjeno.

Turisti iz Srbije već masovno razmišljaju o otkazivanju aranžmana za Egipat, a oni koji su trenutno tamo, ne idu dalje od plićaka.

Međutim, kako je za medije otkrila Srpkinja N. L. koja se trenutno nalazi u egipatskom rizortu blizu centra Hurgade, iako je plaža na kojoj se ona kupala udaljena 20-30 kilometara od mesta gde se dogodio smrtonosni napad ajkule, nisu su usuđivali da idu dalje od plićaka u poslednja dva dana.

- Naša plaža nije bila zatvorena iako su ljudi uglavnom bili u plićaku. Na primer, snorkling, ronjenje i vodeni izleti i dalje funkcionišu normalno u ovom delu - istakla je N. L.

Iako na svu sreću nisu videli ajkulu, iz vode su ih u ponedeljak hitno poterali spasioci kada su do plaže sa turistima doplivale ogromne raže.

- Ajkulu smo izbegli, ali onda su ogromne raže došle do plaže našeg hotela - i to su doplivale skroz do plićaka. Mislila sam da nisu opasne, ali su nas sve isterali iz vode. Ogromne su i imaju bodlju na repu - ispričala je ona za "Mondo".