Telekom Srbija ima više od 10.000 korisnika sedmično koji žele da koriste usluge te kompanije, izjavio je danas generalni direktor Vladimir Lučić i istakao da toliki broj prijava nije zabeležen u istoriji poslovanja Telekoma.

Kako je istakao, Telekom ide ka nezaustavljivom uspehu.

- Prošla godine je bila prva godina gde smo mi konačno došli na prvo mesto po broju korisnika, a ono što je najbitnije je da taj trend raste i tek će, zato što Premijer liga kreće 6. avgusta - rekao je Lučić.

On je, komentarišući navode pojedinih medija da Telekom troši novac građana, rekao da "očigledno vlada nervoza konkurencije koja će izgubiti dodatno tržišno učešće", te dodao da ta kompanija 25 godina isključivo prihoduje od usluga koje prodaje korisnicima.

- Sve kampanje protiv Telekoma Srbije u zadnje četiri godine uvek su bile koordinirane iz jednog centra, od strane naše konkurencije. Mi smo za 25 godina, pored standardnih operativnih rashoda koje smo imali, uspeli da investiramo fantastičnih 4,5 milijardi, platili smo dividendu 1,1 milijardu evra zaključno sa ovom godinom, a samo za doprinose i porez platili smo više od 2,8 milijardi evra - naveo je Lučić.

Kako je istakao, Telekom je jedini domaći provajder, mavodeći da će ove godine imati još veći rast korisnika i profotabilnosti.

- Uspeli smo iz nekog pada da krenemo u rast za četiri godine i samo u broju televizijskih korisnika smo sa 420.000 korisnika došli do cifre od 1,05 miliona, a do kraja godine ćemo doći do skoro 1,2 miliona - rekao je Lučić.

On je naveo i da na Kosovu i Metohiji Telekom ima više od 30.000 korisnika kablovske.

- Uspeli smo da svim srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji konsolidujemo sve kablovske operatere, faktički smo približili te ljude nama - poručio je Lučić.