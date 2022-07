ZAHLAĐENJE, NAPOKON! Od danas ćemo lakše disati, najavljene i padavine - STIŽE NOVA EPIZODA NEPOGODA

Maksimalna dnevna temperatura danas do 28 stepeni Celzijusa.

U Srbiji danas malo niža i prijatnija temperatura uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Samo su u toku prepodneva mogući lokalni pljuskovi na istoku Srbije. Popodne lokalni razvoj oblaka može usloviti vrlo retku pojavu kratkotrajnih pljuskova. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 21°C, a maksimalna od 28°C na severu do 31°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

U Beogradu danas malo niža i prijatnija temperatura uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 23°C.

Vreme narednih dana:

U četvrtak duži sunčani periodi i toplo. Krajem dana naoblačenje na severu Srbije i kiša i pljuskovi uveče po Vojvodini. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 30°C do 33°C. Uveče kiša i pljuskovi na severu, a u ostlaim predelima suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 23°C.

U petak znatno svežije sa kišom i pljuskovima u svim krajevima.

U subotu na severu prestanak padavina i sunčani periodi, a u centralnim i južnim predelima Srbije česta kiša i pljuskovi uz hladno vreme.

U nedelju malo toplije sa sunčanim periodima, ali ispod proseka za jul. Prva tri dana iduće sedmice prijatne temperature, ispod 30°C u svim krajevima uz duže sunčane periode.