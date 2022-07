ŠTA SLUŠA PATRIJARH PORFIRIJE? Ovo su omiljene pesme poglavara SRPSKE pravoslavne crkve!

Patrijarh srpski Porfirije je već nekoliko puta dokazao da je ljubitelj popularne kulture, a posebno muzike.

Viđen je na koncertu Radeta Šerbedžije, citirao je Konstaktu, imao razgovore sa Canetom i Rambom Amadeusom, a otkriće svoje omiljene pesme 6. jula u podne.

U jednoj nesvakidašnjoj emisiji, on će predstaviti svoj izbor pop i rok pesama koje su obeležile njegove mladalačke dane, a koje i danas imaju posebnu simboliku.

"Sada sam pripremio samo delić pesama i izvođača koje sam slušao u mladosti.", rekao je patrijarh Porfirije u razgovoru za Javni servis.

Za one najnestrpljivije, na mrežama su otkrivene dve od desetak numera po izboru patrijarha Porfirija. To su Knockin' On Heaven's Door Boba Dilana i Hoću da znam grupe Partibrejkers.

Da podsetimo, srpski patrijarh pop kulturu vidi način da dopre do što većeg broja ljudi, posebno mladih. On je jedan od prvih duhovnika koji ima instagram profil, odnosno dao je blagoslov da mu se otvori profil na ovoj društvenoj mreži, a u svojim besedama se često poziva na pop kulturne reference.