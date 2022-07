DRUGI DAN ZAREDOM IMAMO POVEĆAN BROJ ZARAŽENIH! Da li Srbiji preti letnji KORONA talas?!

Profesor Branislav Tiodorović je mišljenja da 50 odsto ljudi kod kojih se dijagnostikuje virus, nema nikakve tegobe, kao i da većina otkrije da je pozitivna testirajući se zbog putovanja.

Drugi dan zaredom u Srbiji broj zaraženih korona virusom za 24 sata prelazi 1.000, ali bez obzira na to, profesor Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19, ne očekuje da ćemo imati talas tokom leta. On za Telegraf.rs navodi da ni pre oktobra, novembra ne možemo očekivati nešto ozbiljno, a da će nakon toga biti uslova da se stvori i talas.

Broj zaraženih na dnevnom nivou najpre je u ponedeljak prešao 1.000, za 24 sata virus je dijagnostikovan kod 1.260 osoba, a zatim i juče - 1.364.

Profesor Tiodorović kaže za Telegraf.rs da treba sagledati kompletne podatke, pa tek reći da se situacija menja, a mi sada imamo situaciju da još, na sreću, broj hospitalizovanih ne prati broj zaraženih.

- Treba sagledati brojke koliko je pozitivnih, i uporediti ih sa brojem onih koji su hospitalizovani i koliko je na respiratoru. Kada se to uporedi, onda broj hospitalizovanih ne prati broj obolelih. On jeste malo povećan, međutim, nije istina da ih je u Kruševcu za 61 odsto više, kao što je to neko juče objavio, kada je tamo 31 pacijent. Nažalost, još ima umiranja, to su stari ljudi, teški hronični bolesnici. Treba sagledati kompletno podatke, pa reći da se situacija menja - kaže prof. dr Tiodorović.

Ipak, kako kaže profesor, stariji ljudi, hronični, teški bolesnici moraju da obrate pažnju, kao i oni kojima oni žive, i da nose maske u zatvorenom prostoru.

- To je veoma snažna preporuka, a koliko sam shvatio, ljudi pogotovo iz te kageorije čak i napolju nose maske - primećuje prof. dr Tiodorović.

On je mišljenja da 50 odsto ljudi kod kojih se dijagnostikuje virus, nema nikakve tegobe, a mišljenja je i da većina otkrije da je pozitivna testirajući se zbog putovanja.

- U Kliničkom centru u Nišu, na Infektivnoj klinici nema nijednog pacijenta sa kovidom. Počinjem da sumnjam da najveći broj pozitivnih, otkrije da ima virus, testirajući se radi odlaska u Evropu i svetu, jer dobar deo zemalja i dalje traži testove, vakcinacije... pogotvo ako se leti avionom. Ti ljudi i ne znaju da su pozitivni a kada se testiraju otkriju da jesu. Virus je, uglavnom, tu, a u svakom lošem ima nešto dobro, što bismo rekli, a dobro je što se narod prokužava, stvara se imunitet. Kažu da je novi podstoj omikrona BA. 5 infektivniji i zarazniji, ali po podacima o broju hospitalizovanih i na respiratoru, izgleda da nije opasan - rekao je prof. dr Tiodorović za Telegraf.rs.

S obzirom na sezonu letnjih odmora, profesor savetuje naše ljude da se pripaze u Grčkoj, kao i da treba da povedu računa gastarbajteri koji dolaze iz Nemačke, Austrije, Švajcarske i Holandije.

- Naši ljudi idu u Grčku masovno, a ona ima 10.000 dnevno novih zaraženih. Rizik je, ali onda neka paze kada ulaze u zatvoren prostor, u restoran. Napolju, na plaži, to neće biti problem. Ali kada su gužvi, neka drže distancu. Pogotovo moram da skrenem pažnju na naše koji dolaze iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Holandije. Ti naši ljudi su u većem riziku jer Nemačka, na primer, ima 100.000 dnevno zaraženih, Austrija 8.000 do 9.000, Holandija, takođe, toliko. Znači, naši ljudi se mogu naći u situaciji da nose virus - savetuje profesor.

Broj obolelih se povećava zbog pojave novih sojeva omikrona

Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Vladan Šaponjić izjavio je danas za Tanjug da se broj novoobolelih od korona virusa povećava zbog pojave novih podvarijanti omikron soja, koje karakteriše veća prenosivost, ali i blaža klinička slika.On kaže da su trenutno aktuelne podvarijante BA.4 i BA.5 omikrona, te da se one razlikuju od prethodnih sojeva, jer najveći broj obolelih ima blagu kliničku sliku.

- Pozivamo građane, naročito one koje imaju povećan rizik od težih formi boelsti i hospitalizacije, da nose maske u zatvorenom prostoru kada se nalaze u većoj gužvi, u čekaonicama i gradskom prevozu - naveo je Šaponjić.

Šaponjić je apelovao na građane da prime treću dozu vakcine kako bi se zaštitili od virusa i naveo da bi stariji od 60 godina trebalo da prime četvrtu dozu, ukoliko je od prethodne vakcine prošlo najmanje pet meseci. Prema njegovim rečima, simptomi novih podvarijanti ne razlikuju u odnosu na prethodne sojeve, te da se kod obolelog javlja povišena temperatura, kašalj i malaksalost. Ističe da kod virusa korona posebno zabrinjava pojava postkovid sindroma, odnosno različitih bolesti koje se javljaju nakon akutne bolesti i traju više nedelja i meseci.

- Važno je da građani znaju da primljene tri doze vakcine u visokom procentu štite ne samo od komplikacija akutne bolesti već i od postkovid sindroma i to se odnosi na sve varijatne virusa, pa i na omikron - kazao je Šaponjić.

Na pitanje šta možemo da očekujemo u narednom periodu, da li će broj obolelih nastaviti da raste, Šaponjić kaže da je teško davati dugoročne prognoze, ali da očekuje da će se u narednih nekoliko nedelja nastaviti tendencija rasta.

- Narednih nekoliko nedelja je racionalno čuvati se - kazao je Šaponjić.

