U BOLNICI ZBOG ZARAZE OD KOMARCA: Insekti zaraženi virusom Zapadnog Nila registrovani u tri grada, inficirana žena hospitalizovana

U Srbiji je potvrđena prva infekcija virusom Zapadnog Nila od početka ove sezone, i to kod žene iz Nabrđa kod Požarevca, stare 46 godina, koja je hospitalizovana u Opštoj bolnici u Pančevu.

Štab za vanredne situacije u Požarevcu saopštio je da je žena u dobrom opštem stanju i da se čeka potvrda prisustva virusa i u drugom uzorku uzetom od iste osobe.

Požarevac je na spisku tri grada, na kojem su još Beograd i Pančevo, u kojima je dosad potvrđeno da ima zaraženih komaraca. U Zavodu za javno zdravlje u Pančevu rekli su da je virus kod komaraca otkriven još 21. juna.

Tada je Zavod za biocide i medicinsku ekologiju utvrdio prisustvo zaraženih komaraca na četiri lokacije na teritoriji Pančeva i to u Vojlovici, Ritu ispod mosta, Kudeljarskom nasipu i naselju Karaula.

Ni u Beogradu, ni u Pančevu, prema raspoloživim podacima, dosad nije bilo inficiranih ljudi, a iz Požarevca su odmah posle identifikovanja prvog slučaja zaraze na teritoriji ovog grada, već za sinoć najavili mere.

Prema zaključku Štaba za vanredne situacije za sinoć je bila planirana dezinsekcija na području Nabrđa, a u narednim danima i na čitavoj teritoriji grada Požarevca.

Infekcija virusom Zapadnog Nila, koja se prenosi ubodom zaraženog komarca, ali se ne širi sa čoveka na čoveka, u Srbiji se javlja od 2012. godine, kada je krajem jula prvi put registrovana u našoj zemlji.

Od tada je do 2019. godine registrovano 1.016 slučajeva zaraze, od kojih 98 sa smrtnim ishodom, pokazuje evidencija Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". To je u okvirima svetske statistike, po kojoj do fatalnog ishoda groznice Zapadnog Nila dolazi u oko 10 odsto slučajeva zaraze.

Virus Zapadnog Nila, inače, na ljude prenosi domaći komarac - kuleks pipiens. Pretprošle, 2020. godine prvi put posle osam godina nije zabeležen nijedan slučaj ove groznice kod ljudi u Srbiji, iako su zaraženi komarci bili prisutni u 11 gradova, a groznica potvrđena kod 308 osoba u Evropi. Prošle godine bilo je slučajeva zaraze.

Ovaj virus ima prilično dug period inkubacije, pa se simptomi javljaju tri do 14 dana posle uboda zaraženog komarca. Većina inficiranih osoba, 80 odsto, nema nikakve simptome i znake bolesti.

Kod oko 20 odsto zaraženih, simptomi podsećaju na grip, sa naglom pojavom povišene telesne temperature, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima, umorom, blagim prolaznim osipom i uvećanjem limfnih čvorova.

Nekad dolazi do aseptičnog meningitisa ili encefalitisa, odnosno neuroinvazivnog oblika bolesti, koji zahteva hospitalizaciju. Kod ovih pacijenata simptomi su glavobolja, ukočen vrat, dezorijentisanost, koma, tremori, konvulzije, slabost mišića i paraliza.

Nakon preležane infekcije često dolazi do razvoja dugotrajnih posledica, kao što su umor, gubitak pamćenja, teškoće prilikom hodanja, mišićna slabost i depresija.

NAJOPASNIJI U SUMRAK I ZORU

INSTITUT "Batut" izdao je uputstva šta bi trebalo preduzeti za zaštitu od komaraca. Preporuke obuhvataju i upotrebu zaštitnih preparata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom, nošenje duge odeće svetlih boja, izbegavanje boravka na otvorenom u sumrak i zoru, kada su komarci najaktivniji, kao i šuma i močvara, pražnjenje vode iz saksija i guma...

Autor: