Drugi toplotni talas se završio: Da li smo i koje rekorde oborili, gde je izmerena najveća temperatura?

Jun 2022. godine je četvrti najtopliji u Srbiji posmatrajući period od 1951. do 2022. godine.

Ozbiljan toplotni talas koji je pogodio Srbiju završio se juče, a iako je bilo vrelo i danju i noću, temperature u Srbiji nisu oborile postojeće rekorde, kao što je to slučaj bio prethodnih dana u drugim zemljama. Međutim, kako za Telegraf.rs kaže prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 6 mesta u Srbiji u junu je oboren rekord najvećeg broja letnjih dana sa najvišom dnevnom temperaturom iznad 25 stepeni. Do sada smo imali dva talasa, a ono što je interesantno, iako je asfalt u Beogradu goreo, u njemu nije zabeležen toplotni talas.

Prema njegovim rečima dnevni maksimum temperature vazduha u toku ovog leta do 5. jula nije prevaziđen ni na jednoj Glavnoj meteorološkoj stanici, jer su one 2007. godine dostizale i 45 stepeni na većem broju stanica.

- U periodu od 1. juna do 5. jula 2022. godine najviša maksimalna dnevna temperatura vazduha je izmerena 1. jula u Velikom Gradištu i iznosila je 38,6 stepeni. U Beogradu je ovog leta najviše izmereno 37 stepeni, takođe 1. jula. Jun 2022. godine je četvrti najtopliji u Srbiji posmatrajući period od 1951. do 2022. godine. Toplije je bilo 2003., 2012. i 2019. godine. Drugi po redu najtopliji gradovi bili su Palić, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda i Banatski Karlovac, a na trećem mestu su Loznica, Sremska Mitrovica, Beograd i Sjenica - navodi prof. Nikolić za Telegraf.rs.

Do sada su, kako kaže, zabeležena dva toplotna talasa.

- Prvi je registrovan od 1. do 6. juna u centralnoj Srbiji, na jugozapadu i jugoistoku zemlje, a drugi je od 27. juna do 1. jula zabeležen u Vojvodini, a od 28. juna do 3. jula u Velikom Gradištu i Negotinu. U Beogradu nije zabeležen toplotni talas - rekao je prof. Nikolić za Telegraf.rs.

Prema njegovim rečima, u junu je oboren rekord najvećeg broja letnjih dana.

- To su dani sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 25 stepeni i više i to u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Beogradu, Velikom Gradištu i Kruševcu - navodi on.

Ovi gradovi su prevazišli broj letnjih dana iz 2003., a Kruševac i iz 2003. i 2014. godine. U toku juna meseca ove godine Zrenjanin, Kikinda, Banatski Karlovac i Veliko Gradište imali su po 30 letnjih dana, a Beograd i Kruševac po 29. Dosadašnji maksimum letnjih dana iznosio je 28 u Beogradu i Kruševcu, a u ovim ostalim gradovima 29.

Inače, prosek letnjig dana je od 18 do 20.

