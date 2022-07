VESIĆ O VELIKOJ AKCIJI PRIKUPLJANJA NOVCA ZA MALOG ALEKSANDRA: Do sada smo sakupili 10.000 evra! Ukoliko do septembra ne prikupimo novac, naša misija se SVAKAKO NASTAVLJA! (VIDEO)

Prodajna izložba slika Nebojše Ðuranovića iz "Knjige o Beogradu 2" doskorašnjeg zamenika gradonačelnika Gorana Vesića svečano je, u ponedeljak otvorena u Galeriji na Sava promenadi u Beogradu.

Slike mogu da se kupe na onlajn aukciji, a ceo prihod od prodaje biće uplaćen za lečenje dečaka Aleksandra Džavrića iz sela Brestovika kod Peći.

Vesić je izjavio da je njegova druga knjiga o Beogradu ilustovana sa 65 ilustracija i da su te slike u tehnici ulje na platnu izložene u Galeriji Beograda na Vodi.

- Ovih 65 slika biće izložene na aukcijsku prodaju do sledećeg ponedeljka, i prodaja se vrši na platformi Arte.rs, koja je specijalizovana za prodaju umetničkih slika i svi koji žele moći će da licitiraju i daju najveću cenu, a fondacija "Gnezdo" nam je ponudila da sav novac ide za lečenje malog Aleksandra Džavrića - rekao je Vesić.

Naglasio je da je za lečenje dečaka u Turskoj potrebno 70.000 evra i izrazio nadu da će se prodajom slika skupiti novac, kako bi dečak dobio šansu za novi život. Objasnio je da je mališan imao disajne probleme, jer je prevremeno rođen i pozvao je sve sugrađane da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji, ali i da se sa ovakvim trendom nastavi i u budućnosti, kako bi se pomoglo bolesnoj deci širom zemlje.

- Sada imamo ponude za oko 10.000 evra, što je 10 odsto. Izložba je počela u ponedeljak i trajaće do narednog ponedeljka. Licitira se do 18. jula, i tada će, oni koji daju najveće ponude dobiti slike. Njemu je taj novac potreban do septembra, a ukoliko ne uspemo, mi ćemo nastaviti da skupljamo novac - naveo je Vesić.

Vesić je istakao da je imao priliku nda upozna i celu porodicu malog Aleksandra, dodajući da ih je njegova životna priča pogodila.

- Izdržali su brojne pritiske, i zato molim sve koji žele, neka pogledaju slike. One su lepe, ilustruju svakodnevni život Beograđana - kaže Vesić.

