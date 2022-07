ZA DANAS NAJAVLJEN POTOP: Pljuštaće u celoj Srbiji, najveći haos stiže popodne! TEMPERATURA U OSETNOM PADU

Kiše neće biti samo na severu zemlje.

U Srbiji danas znatno svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom u većini krajeva. Jači pljuskovi se očekuju popodne na jugu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 20°C u Valjevu do 28°C na jugu i istoku Srbije, ali i tamo u padu popodne. Uveče su takođe mogući kiša i pljuskovi, osim na severu Srbije. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U Beogradu svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 20°C.

Vreme narednih dana:

U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz prijatnu dnevnu temperaturu. Dnevni razvoj oblaka može usloviti pojavu kratktorajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom sa većom šansom za istoku i jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče suvo i sveže. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U nedelju malo toplije sa sunčanim periodima i prijatnom dnevnom temperaturom ispod proseka za jul. Prva tri dana iduće sedmice takođe prijatne temperature, ispod 30°C u svim krajevima uz duže sunčane periode. U drugoj polovini iduće sedmice se ponovo očekuje vrućina.