Grad na Đetinji ima pravu turističku atrakciju: Ova srednjovekovna tvrđava postaje simbol Užica

Više od hiljadu posetilaca za mesec dana obišlo srednjovekovnu tvrđavu na steni iznad Užica kao svojevsrnu turističku atrakciju. Čeka se i izgradnja visećeg mosta.

Da je Stari grad veoma zanimljiva turistička destinacija potvrđuju i prvi podaci o posećenosti u proteklom periodu. Naime užičku srednjovekovnu tvrđavu je, prema podacima Turističke organizacije Užice, u proteklih mesec dana posetilo više od 1 600 ljudi, a sa promenom radnog vremena tokom letnje sezone očekuje se znatno veći broj posetilaca u narednim mesecima.

Stari grad koji je decenijama bio prepušten zubu vremena, nakon rekonstrukcije predstavlja simbola Užica u pravom svetlu i veliki je turistički adut.

- Izvršena je konzervacija donjeg, gornjeg i srednjeg grada, a najveći obim radova izveden je na gornjem gradu. Ozidana je kula po uzoru na onu sa početka 18. veka, obnovljena je citadela i austrijski kazamati. Ono što je jako važno je da nismo stali i da nastavljamo sa ulaganjima. Očekujem da će do kraja godine biti urađen vidikovac na srednjem gradu i završen projekat za vodenu kulu. Ipak, ono što će svakako biti najveća atrakcija je most koji će spojiti tvrđavu sa magistralnim putem. Taj most dug oko 105 metara i širok tri metra sam po sebi biće atrakcija i predstavljaće vezu kojom će, nadamo se, svi turisti koji prođu magistralnim putem stići i do naše tvrđave - rekao je zamenik gradonačelnika Dragoljub Stojadinović za RINU.

On je pozvao Užičane, ali i sve ostale posetioce da obiđu Stari grad, odakle, zahvaljujući vidikovcu, mogu uživati u panorami celog grada.

Mira Čančarević, vodič TO Užice, ističe da će posetilaca sigurno biti i više u narednim mesecima tokom letnje sezone:

- Svi posetioci imaju priliku da prošetaju tvrđavom i čuju priču o nastanku tvrđave i svim istorijskim razdobljima koja su usledila. Naravno, tu je i panorama grada koja se odavde pruža. Posete mogu biti pojedinačne, porodične i grupne, a ono što nas posebno raduje je veliki broj posetilaca iz inostranstva.

