Turistička agencija nije ispunila uslove arandžmana koji ste platili - SENIČIĆ DETALJNO O TOME KAKO DA POSTUPITE UKOLIKO SMATRATE DA STE PREVARENI!

Direktor YUTE Aleksandar Seničić, komentarišući žalbe ljudi na prevare turističkih agencija, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić da je jako bitno napraviti razliku između prevare, obmane i određene žalbe zbog nekih nepravilnosti ili neispunjenih uslova na putovanjima.

- Kada nekoga prevarite to znači da ste dali nešto što nema nikakvih dodirnih tačaka sa onim što je neko uplatio. To se najčešće dešava na društvenim mrežama i preko nekakvih sistema koji nisu tako poznati i tu imamo najveći problem - rekao je Seničić.

Kako kaže, kada je reč o turističkim agencijama, postoje reklamacije putnika, postoje i negativna iskustva i zloupotrebu prava putnika koji se godinama unazad žale, falsifikuju dokaze.

- Najbolje je najpre proveriti i to tako što kontaktirate predstavnika na licu mesta, to je obaveza putnika. Treba prijaviti nedostatak i dati neki razuman vremenski rok, na primer od 24 sata, da se to reguliše. Ukoliko se to ne desi, ne treba napuštati objekat, jer u svakom slučaju, u tom trenutku vi raskidate ugovor i onda je vrlo teško doći do novca - rekao je Seničić.

Kako kaže, treba insistirati da se problem reši na licu mesta.

- Ukoliko smatrate da ste zakinuti za neku od usluga, po povratku sa puta, a u roku od 8 dana se podnosi prigovor turističkoj agenciji, a oni imaju obavezu da vam daju broj reklamacije koju ste uputili. U roku od 15 dana treba da vam na nju odgovore - rekao je

Kako kaže, ukoliko niste zadovoljni odgovorom, možete da idete u turističku inspekciju, i tamo predate svoj zahtev. Oni su, dodaje, dužni da provere o čemu se radi.

- Presudu arbitraže dobijate u roku od mesec dana - rekao je Seničić i dodao da ne treba ići kroz medije, jer, ukoliko se ne dokaže da ste u pravu, turističke agencije mogu podići tužbu protiv vas.

Seničić ističe da je broj reklamacija u odnosu na broj putnika u toku godine, ispod evropskog proseka.

- Treba praviti razliku između drastičnih reklamacija, gde je zaista dato nešto što nije ugovoreno, a imamo i te takoreći male reklamacije, gde na primer, apartman nije čist, nije na udaljenosti od mora kao što je rečeno - rekao je Seničić.

Kada je reč o povrećaju novca, Seničić kaže da se taksativno pobrojevaju svi mogući nedostaci koji su zadesili putnika i on dobija povraćaj.

- Retko se dešava da putnik dobije ceo iznos, uglavnom je to procentualni iznos za one nepogodnosti koje nisu ispunjenje - rekao je Seničić.

