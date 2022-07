Za nastavnika hemije u Novom Sadu prijavio se SMO JEDAN KANDIDAT - budžetska mesta na ovim fakultetima godinama ZVRJE PRAZNA

Nakon ovogodišnjiih održanih prijemnih ispita na fakultetim širom Srbihe nije mogao a da ne upadne u oči podatak da se i u 2022. nastavio trend smanjenog interesovanja mladih za studiranje matematike, fizike ili hemije.

Da situacija po ovom pitanju nimalo nije blistava najbolje se vidi po Novom Sadu, gradu u kom se ove godine za nastavnika hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu prijavio samo jedan kandidat, matematike tri, fizike dva, a biologije neznatno više - 4.

Pored novosadskog, slična situacija je i na ostalim univerzitetima u našoj zemlji, pa se tako i na beogradskom Univerzitetu za profesora matematike i računarstva prijavilo 8 kandidata, za hemiju 5, a a za fiziku 4, dok ništa bolje nije ni na jugu zemlje, tačnije u okviru niškog univerziteta.

Danak ovakvog stanja najviše plaća prosveta u kojoj već nekoliko godina unazad postoji nedostatak nastavničkog kadra po srpskim školama, te nam upravo nedostaje oko 700 nastavnika matematike, dok su deficitarni i nastavnici informatike, fizike, hemije, ali i stranih jezika.

"Nastavnici imaju sve manje plate, a sve više obaveza"

Dugogodišnji profesor matematike Srđan Ognjanović potvrdio je manjak interesovanja za prirodnim naukama među omladinom u Srbiji i istakao koji su mogući razlozi za takvo stanje u zemlji.

- Nastavnici maju sve manje plate, oko 400-500 evra, a sve više obaveza. Takođe, to su teški fakulteti, pa nikome ne pada na pamet da se toliko muči za "smešnu" zaradu. Pored toga, mladi su sada svesni da su IT smerovi perspektivniji, te da rad u toj oblasti danas nudi tri puta veću zaradu, pa se pre odlučuju za fakultete koji nude studije programiranja - objašnjava profesor Ognjanović i ističe kako mnogi budući studenti i ne znaju da se i sa završenom matematikom bez problema mogu baviti i programiranjem, jer je nastavni plan jako sličan, te je i to jedan od razloga zbog kog bez razmišljanja odustaju od matematike.

Pored ovoga, profesor je naveo i moguće načine kojima bismo mogli da podstaknemo mlade da se ponovo zaljube u ovu profesiju, te da je sve, kako ističe, na državi.

- Ovakav problem imala je i Finska pre 25 godina, pa ga je rešila na sledeći način - prosvetnim radnicima je povećana plata, dok im je poboljšan i društveni položaj, pa oni tamo sada imaju plate veće od lekara, pravnika. Takođe, i Jugoslavija je početkom 60.ih godina naišla na isti deficit kada je obrazovanje u pitanju, te je tadašnja vlast odlučila da nastavnicima poveća plate, dok su deljeni i stanovi - navodi Ognjanović i dodaje kako se takav sistem, koji je i te kako urodio plodom, održao desetak godina.

Danas bi to mogli da budu, kako dalje priča profesor Ognjanović, povoljniji krediti za nastavnik, te navodi kako je krajnje vreme da se nešto preduzme po ovom pitanju.

- Država mora nešto da uradi, ili da preduzme korake koje sam maločas naveo. To je neophodno, jer će u suprotnom ispaštati naši najmlađi. Veliki procenat nastavnika su nestručni, nisu završili fakultete. Škole primaju kelnere da predaju prirodne nauke jer nemaju koga drugog, a oni pristaju da rade na određeno vreme - zaključuje profesor matematike Srđan Ognjanović.

"Budžetska mesta prazna"

Pored matematike i fizike, i svi ostali nastavnički smerovi na fakultetima po Srbiji neće uspeti da popune budžetska mesta koja su obezbeđena, pa će na nekim od takvim ostati i više od 30 slobodnih mesta koja su mogla da budu finansirana od strane države.

Kako je nedavno za medije objasnila prof. Tatjana Pivac, prodekan za nastavu PMF-a u Novom Sadu, na kom je zabeležen poražavajuće mali broj prijava, ovakav negativan trend beleži se poslednjih 5-6 godina, dok su razlozi koje navodi gotovo identični kao i oni koje ističe profesor Srđan Ognjanović.

- Razlog su niske plate, ali i opšte situacije u školama. Kada bi se finansijska situacija promenila, da poziv postane cenjeniji i odziv kandidata bi bio veći. Još jedan od razloga je i taj što profesorski smerovi na fakultetima podrazumevaju integrisane studije koje traju pet godina, što je mnogim kandidatima puno - rekla je profesrorka Pivac i doala kako će se u narednoj akreditaciji truditi da se vrati na četiri godine osnovnih studija, plus jedna godina master studija.

- Kada neko završi četvorogodišnje studije, profesorski smer, taj je kompetentan da predaje u školi. Može da se uvede da kada neko završi četvorogodišnje studije može da predaju u osnovnoj školi, a ko završi master (još jednu godinu) može da predaje u srednjoj školi - istakla je prodekan Pivac.