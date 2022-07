KAKO AVIO KARTU OD 20.000 DINARA DA PRONAĐETE ZA 5.000? Treba vam samo malo mudrosti, a možete da prođete dosta jeftinije

Sezona putovanja i godišnjih odmora na zadovoljstvo mnogih je počela a sa njom i masovni pohod na avionske karte. Svi putnici nastoje da ugrabe one najeftinije, dok su one skuplje dostupne do poslednjeg dana.

Kako bi kartu koja trenutno košta preko 300 evra u jednom pravcu, pronašli u istom periodu i za manje od 130 evra, nije potrebna sreća, već malo mudrosti.

Tako je recimo u jednoj avio kompaniji u ovom trenutku moguće bukirati avionsku kartu u avgustu do Grčke za 20.100 dinara, dok je samo dan ranije za istu destinaciju kao i klasu potrebno izdvojiti 5.690 dinara. I nije u pitanju samo slučajna ili promotivna ponuda, već se u ovoj kompaniji tokom cele letnje sezone mogu naći ovakvi rasponi cena.

I ovo nije jedina kompanija, kao ni jedina destinacija do koje je u ovom trenutku moguće otputovati za neverovatno male pare. Ima kompanija koje redovno na svom sajtu imaju u ponudi niže cene, ali do njih nije baš jednostavno doći.

Kako ugrabiti najeftinije

Da bi ugrabili najeftinije avionske karte nije potrebna velika mudrolija, ali treba imati na umu nekoliko stvari pre putovanja.

Kartu treba tražiti ranije, bar dve nedelje pre planiranog putovanja, jer im uglavnom raste cena kako se približava datum koji ste izabrali. Ukoliko ste fleksibilni po datumima, to može značajno uštedeti budžet, jer često u istoj nedelji razlika u iznosu za istu destinaciju može biti duplirana.

Bitna stavka je ne nasesti na lažne ponude. A ima ih je previše. Uglavnom se kriju iza nepoznatih sajtova i sa veoma niskim cenama. Nekada se služe i imenima poznatih kompanija, a li se tek u linku vidi njihov pravi naziv. Zato je najbolje kupovati direktno sa sajta kompanije, bez ikakvog posrednika.

- Nikada ranije nisam sama kupovala avionsku kartu preko sajta, ali imajući u vidu da to svi rade, pomislila sam da ne bi trebalo da bude komplikovano. Međutim, bila sam od onih koji su upali u zamku gledajući jeftinu cenu a ne i ime kompanije koja je prodaje, pa sam ostala i bez para i bez karte - priča jedna naša sugrađanka.

Promotivne ponude

Većina avio kompanija nudi mogućnost prijave na promocije i popuste. To može biti vrlo korisno ukoliko želite da budete među prvima koji će saznati da su karte na popustu.

Jedna takva neočekivana i prijatno iznenađujuća poruka stigla je danas našoj sugrađanki na mejl. Ono što nikako nije očekivala da će ponuda u sred sezone kada se traži karta više od 300 evra, koliko ovih dana iznosi, biti obaveštena da će narednog meseca do iste destinacije moći da ode za 50 evra.

- "Ugrabi svoje mesto za leto u Grčkoj", tako je bila naslovljena poruka za ponudu do Soluna za 50 evra od jula do kraja avgusta. Pogledala sam trenutnu cene za ovu destinaciju i videla da one iznose oko 300 evra. Nisam planirala da idem baš na ovu destinaciju, ali relativno pristupačne cene razmatram ovu ponudu - priča jedna Beograđanka.

Iako je potražnja velika, u nekim kompanijama i dalje je moguće pronaći kartu do najtraženijih destinacija za manje od 20 evra. Ovde treba imati u vidu da su niže cene uglavnom na manjim aerodromima i u svetu pa i kod nas. Tako karta od Niša do Krfa u julu i dalje se može naći za 17 evra, dok sa istog polaziša do Italije ona iznosi 13 evra.

