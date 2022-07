BIĆE I DO 40 STEPENI! Stiže NOVI TROPSKI TALAS: Posle osveženja očekuju se PAKLENE TEMPERATURE

U Srbiji će danas biti sunčano vreme sa temperaturom do 25 stepeni i dani koji nam dolaze biće prijatni, dok se ponovni dolazak toplotnih talasa očekuje oko 15. jula, kada će temperatura oper rasti i iznad 35 stepeni.

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu vremensku prognozu i najavio da je moguće čak da živa u termometru dođe i do 40. podeoka.

"Nakon veoma prijatnog osveženja, pred nama su veoma prijatni i ugodni letnji dani, koji će biti pretežno sunčani ili umereno oblačni. Maksimalna temperatura u ponedeljak i u utorak biće i ispod prosečnih vrednosti i kretaće se u ponedeljak od 22 do 25, a od utorka od 23 do 27 stepeni", napisao je Đurić na Fejsbuku.

U sredu toplo i temperature se vraćaju na prosečne za jul i biće od 26 do 30 stepeni.

"Od četvrtka još toplije, a od petka se očekuje novi toplotni talas, tako da će maksimalne temperature za sledeći vikend biti preko 35 stepeni, a prema današnjim prognozama oko 20. jula se očekuje i do 40-41 stepen", objavio je meteorolog.

Svežije noći i jutra

"Sve do četvrtka i noći i jutra biće svežiji i veoma ugodni za spavanje, uz minimalne temperature od 10 do 16, ponedge čak i ispod 10 stepeni, ali se od narednog petka uz toplotni talas ponovo očekuje i duži niz tropskih noći, a to su noći tokom kojih se minimalna temperatura ne spušta ispod 20 stepeni", napisao je on i dodao:

"Prema trenutnim prognozama, narednih 10 do 15 dana ne očekuju se padavine, a osveženje sa pljuskovima i grmljavinom očekuje se oko 25. jula.