Najbollji srpski teniser Novak Đoković sedmi put u karijeri osvojio je Vimbldon.

Predsednik Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović je ocenio da je pobeda Đokovića na Vimbldonu veliki uspeh, ne samo za tenisera, već i za Srbiju.

- Sedma titula, četvrta vezana. Svi smo navijali. Ovogodišnji Vimbldon je zanimljiv i u kontekstu sumorne političke situacije. Ruskinja i Srbi osvajaju pehar. Ovo je veliki uspeh i Đokovića i samim tim veliki uspeh Srbije. Pokazao je da je kralj sporta - naveo je Kranović.

Veljko Nestorović sa portala Kosovoonline kaže da se priorda vraća u ravnotežu - Đoković je opet osvojio na Vimbldonu.

- Žao nam je što neće moći da igra na US Openu zbog njihovih pravila, ali to je maraton koji Đoković trči već godinama. Ne sumnjam da će imati na kraju imati najveći broj grenslemova. Sa druge strane Rafa će otići na US Open, uzeti neke magične pilule koje "nisu doping", ali se nadam da će tamo naleteti na Kirijosa - dodao je Nestorović.''