STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS! Delovi Srbije goreće na 40 stepeni: Ovo je detaljna prognoza do 25. jula!

Samo će jedan dan ove nedelje obeležiti pljuskovi i kratkotrajno i blago zahlađenje.

Koliko nam još predstoji predaha od paklenih vrućina, a kada tačno sledi novi talas vreline - pitanja su na koja je precizne odgovore za Telegraf.rs dao meteorolog Đorđe Đurić.

Ali, da krenemo od početka. Nedelja pred nama biće promenljiva, ali će nam pružiti prijatne, nešto hladnije noći i ne tako vrele dane.

- U nastavku dana očekuje se pretežno sunčano i vrlo prijatno vreme uz umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura kretaće se od 22 do 26 stepeni, u Beogradu 24 stepena. Veoma slično vreme očekuje se i sutra. Biće pretežno sunčano, ali prijatno, uz umeren do pojačan severozapadni vetar, a temperatura će biti identična - kaže za Telegraf.rs meteotolog Đorđe Đurić.

U sredu će, navodi, biti sunčano i toplo uz prosečne temperature za ovo doba godine, od 26 do 30 stepeni. Zatim nam slede vreli četvrtak i još topliji petak.

- U četvrtak i petak očekuje se sunčano i još toplije vreme, uz maksimalne temperature preko 30 stepeni. U većini predela očekuje se između 30 i 35 stepeni, s tim što će petak biti topliji dan od četvrtka. Takođe, narednih dana imaćemo veoma prijatne noći i moći ćemo da uživamo u njima - ističe naš sagovornik.

A u subotu - preokret

Potom sledi kratkotrajna promena. U subotu se preko Srbije očekuje premeštanje jednog oslabljenog hladnog fronta koji će tek ponegde doneti lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u Vojvodini i tek ređe u drugim delovima zemlje.

- On će nam doneti prolazno pojačanje severozapadnog vetra, tako da ćemo u subotu imati kratkotrajni predah od vrućina uz temperature koje će opasti uz koji stepen ispod 30 stepeni. U nedelju se očekuje i dalje pojačan vetar, pa će vreme biti toplo ali prijatno - ističe Đurić.

Novi vreli talas u Srbiju stiže od ponedeljka 18. jula.

- Od ponedeljka se očekuje vedro i vrelo vreme, jer će sa severa Afrike doći do priliva vrlo toplog vazduha tako da će temperature biti preko 35 stepeni. A oko 20. jula u pojedinim delovima Srbije biće i do 40 stepeni - kaže on.

Ko ne voli vrućine, moraće baš da se strpi. Ako izuzmemo subotu ove nedelje, najmanje do 25. jula ne očekuje se pravo osveženje sa padavinama.

Autor: