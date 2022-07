MILOMIR SNIMIO ČUDO PRIRODE PODNO MURTENICE! Visoko je kao plast sena i u njemu žive zverke koje predskazuju vreme i kisele mleko!

Jeste li videli veći mravinjak od ovog koji je Milomir Paunović iz Negbine snimo u mestu zvanom Livadice u Lazovima, na padinama Murtenice?

Mravinjak je kao plast sena, a Paunović ga, kaže, pamti još iz dečačkih i čobanskih dana, samo je onda bio manji. Vredna kolonija mrava decenijama gradi kuću od iglica čamovine, delova grančica i travki, tako da ne može da prokisne. I obnavljaju ovi neimari stanište ako im ge koja sila, poput divljači (mečke ili lisice), ošteti.

U narodnom pripovedanju mravi su nezaobilazni, kao onaj prekor domaćina ukućanima: „Ugledajte se, bar malo, na mrave...!“.Pominju ih i zagonetke: manje veće premeće (mrav i zrno žita), sam lončić u polju (šumi) vri, a ni vode, ni vatre (mravinjak)..., piše Zlatar info.

Puno je i priča i verovanja o mravima, počev od one da predskazuju vremište, te da njihova iznenadna seoba sluti nepogodu i propast do one da rojevi krilatih mrava, kao pet rojeva pčela, beže od neke nesreće i prekriju krovove kuća i zgrada...

- Koliko mravi krajem jeseni idu u zemlju - toliko će te zime zemlja da smrzne – kazuje narodno iskustvo Neđo Grujičić iz Murtenice.

Nekada su planinke s proleća u mravinjak ostavljale flašu mleka začepljenu kočanjikom da se od mravlje kiseline dobije kvasac za kiselo mleko. A čobani su nekom neposlušnom ili što je odavao tajne družine, skidali haljine i nosili ga na mravinjak – „da pogodi koji ga je ujeo“...

